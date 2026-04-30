Κρήτη: Κατέληξε το 12χρονο κορίτσι μετά το τροχαίο στη Μεσσαρά

30 Απρ. 2026 10:36
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Κρήτη μετά την είδηση του θανάτου μιας 12χρονης κοπέλας, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της τα ξημερώματα της Πέμπτης, 30 Απριλίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Το παιδί είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα στην περιοχή της Μεσσαράς.

Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο Σίβα – Πετροκεφάλι, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της 12χρονης.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου οι γιατροί την οδήγησαν άμεσα στο χειρουργείο σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Παρά τη χειρουργική επέμβαση και τη μετέπειτα νοσηλεία της στη ΜΕΘ Παίδων, η ανήλικη δεν τα κατάφερε.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, σημειώνοντας πως το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη νέα απώλεια στην άσφαλτο.

