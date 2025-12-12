Οι αναδυόμενες Αγορές Πρωτοστατούν στη Διαμόρφωση των Τάσεων της Βιομηχανίας της Μόδας

BRICS+ Fashion Summit Στις μέρες μας, για να επιτύχουμε πραγματικά την επέκταση της αγοράς, είναι απαραίτητο να συνεργαζόμαστε στενά με τις αναδυόμενες χώρες και να παραμένουμε συντονισμένοι για τις δυναμικές αλλαγές που εκτυλίσσονται σε αυτές τις περιοχές. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκδηλώσεων όπως η BRICS+ Fashion Summit, ένα εξέχον, μεγάλης κλίμακας φόρουμ που συγκέντρωσε εκπροσώπους από 65 χώρες φέτος.

Μόδα Κλειστού Κύκλου

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία αυξάνει για άλλη μια φορά τους όγκους της. Η παγκόσμια παραγωγή ινών έφτασε στο ρεκόρ των 132 εκατομμυρίων τόνων το 2024 – κυρίως λόγω των συνθετικών, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών υδρογονανθράκων. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την πρόκληση: η συζήτηση για τη βιωσιμότητα σήμερα δεν μπορεί να αναβληθεί. Μια σύνοδος κορυφής με τίτλο “Closed-Loop Fashion. How to Sew, Wear, and Regenerate” επικεντρώθηκε σε απτές πρωτοβουλίες, ιδίως ως απάντηση στα υψηλά νομοθετικά πρότυπα σε αγορές όπως η ΕΕ.

Ο Patrick Duffy, Ιδρυτής του Global Fashion Exchange, τόνισε τον ρόλο των προγραμμάτων ανταλλαγής ρούχων στην παράταση της διάρκειας ζωής των ενδυμάτων, τα οποία υποστηρίζονται από μεγάλους κατασκευαστές. Η Yana Trofimova, Επικεφαλής του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης στον ηλεκτρονικό λιανοπωλητή Lamoda, συζήτησε την πρωτοβουλία τους «πράσινο ράφι»: «Έχουμε μια ενότητα ‘πράσινου ραφιού’ που περιλαμβάνει προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένα υλικά. Πέρα από την προβολή αυτών των ειδών στην αγορά μας, ενθαρρύνουμε ενεργά τους πελάτες να φέρουν ανεπιθύμητα ρούχα. Συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα Second Breath και έχουμε ξεκινήσει συνεργασίες με ανακυκλωτές».

Εβδομάδες Μόδας ως Επενδύσεις στην Επιτυχία

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αγορά ένδυσης μόδας προβλέπεται να φτάσει την αξία της στα 1.878 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2025 και να ξεπεράσει τα 3.329 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2033. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη αύξηση 77% σε διάστημα οκτώ ετών, υπογραμμίζοντας το σημαντικό δυναμικό του κλάδου. Στη BRICS+ Fashion Summit, ο Ισπανός εκπρόσωπος Sergio Puig, Διευθυντής της Mediterranea Fashion Week Valencia, μοιράστηκε πληροφορίες από την εμπειρία του στην οργάνωση εκδηλώσεων μόδας. Μαζί με την Tonia Fouseki, Ιδρύτρια και Πρόεδρο της Athens Fashion Week, τόνισαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας “Fashion Week. Investing in Global Success” ότι οι εβδομάδες μόδας είναι κάτι περισσότερο από απλές πλατφόρμες για την ανάδειξη δημιουργικού ταλέντου – χρησιμεύουν ως στρατηγικά πεδία για πολιτιστικό διάλογο, την προώθηση της αλλαγής και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

BRICS+ Fashion Summit

Παράλληλα με τη BRICS+ Fashion Summit, η Moscow Fashion Week επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις της Συνόδου Κορυφής. Η Ισπανίδα σχεδιάστρια Duly Romero παρουσίασε μια συλλογή που συνδυάζει λεπτότητα και δύναμη μέσα από αιθέριες σιλουέτες, χειροποίητες λεπτομέρειες και μια χρωματική παλέτα που θυμίζει τη φύση στο μέγιστο της λαμπρότητας. Η ρωσική μάρκα Lost Genome παρουσίασε παραδοσιακές έθνικ σιλουέτες στην πασαρέλα, με ριχτά σατέν, περίπλοκες κουρτίνες, απαλές γραμμές, κεντήματα με κορδόνια και ογκώδη χειροποίητα λουλούδια. Η νέα συλλογή της Alena Nega εξερευνά γεωμετρικές μορφές που προκαλούν τη θηλυκότητα, συνδυάζοντας ημιδιαφανή σιφόν με ανθεκτικά υφάσματα για εντυπωσιακές υφές. Εμπνευσμένες από το τοπίο της Βαλτικής, οι κομψές σιλουέτες και τα λαμπερά υφάσματα δημιουργούν μια φωτεινή, αινιγματική αισθητική.

Duly Romero στη Moscow Fashion Week

Lost Genome στη Moscow Fashion Week

Alena Nega στη Moscow Fashion Week

Στην επίδειξη μόδας Noir Collective, οι αμερικανικές μάρκες Pia Lindsay Studio και Bibire International παρουσίασαν μια εντυπωσιακή συλλογή βραδινών ενδυμάτων που χαρακτηρίζονταν από δραματικές σιλουέτες, τολμηρά κοψίματα και έντονα χρωματικά μπλοκ.

Pia Lindsay Studio στη Moscow Fashion Week

Bibire International στη Moscow fashion Week

Όταν σχεδιαστές όπως οι Duly Romero, Pia Lindsay και Busayo Shittu Salahdeen παρουσιάζουν τις συλλογές τους σε διεθνείς πασαρέλες με σχεδιαστές από αναδυόμενες χώρες, αυτό υπερβαίνει την απλή πολιτιστική ανταλλαγή. Σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση στην παγκόσμια επιρροή της μόδας προς τον Παγκόσμιο Νότο. Οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – όπου η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και μόδας εξισορροπεί άψογα την παράδοση, την καινοτομία και τις δεσμεύσεις ESG – θα πρέπει να αναγνωρίσουν αυτούς τους μετασχηματισμούς.

AI: Εργαλείο για Αποδοτικότητα ή Απειλή για τις Χειροτεχνικές Δεξιότητες;

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση των επαγγελμάτων γίνονται ένα σημαντικό θέμα συζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της μόδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στην Κίνα και την Ινδία, τους νέους ηγέτες της τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της BRICS+ Fashion Summit σημειώθηκε ότι στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται στο σημείο τομής της καινοτόμου τεχνολογίας και της κλασικής τέχνης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη μετασχηματίζει τις δημιουργικές διαδικασίες σε ολόκληρη τη βιομηχανία της μόδας – από την ανάλυση αναδυόμενων τάσεων έως τη δημιουργία καινοτόμων συλλογών – προκαλώντας μια θεμελιώδη επανεκτίμηση της πρωτοτυπίας και της καλλιτεχνικής ακεραιότητας στο σχεδιασμό. Η ευρεία υιοθέτηση αλγοριθμικών λύσεων εγείρει σημαντικές ανησυχίες: την πιθανή υποτίμηση της χειροτεχνίας, ηθικά ερωτήματα σχετικά με την αναπαραγωγή και την οικειοποίηση καλλιτεχνικών ιδεών και τον κίνδυνο δημιουργικής ομογενοποίησης μέσω της τυποποίησης.

Οι ειδικοί προσέφεραν ποικίλες απόψεις, αλλά οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες ως σύγχρονο εργαλείο θα συνεχίσουν να εξελίσσονται, αλλά οι αλγόριθμοι δεν θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους.

Ο Antonio Alizzi, Ιδρυτής και Στρατηγικός Διευθυντής της Commerson Ltd, δήλωσε: «Αυτό που συμβαίνει στη μόδα μπορεί να συγκριθεί με συναφείς τομείς όπως η αρχιτεκτονική. Οι αρχιτέκτονες πρέπει να διαθέτουν πολλαπλές ικανότητες: η οικοδόμηση στην Ιαπωνία απαιτεί γνώση όχι μόνο των τεχνολογιών κατασκευών αλλά και των σεισμικών συνθηκών. Για μένα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν βοηθός αρχιτέκτονα. Μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτήν, να συζητήσεις και να παρέχεις νέες πληροφορίες. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας μοχλός ανάπτυξης· η βιωσιμότητα είναι ένας άλλος».

Η Nichole M. Bess, ιδρύτρια της Noir Fashion Week, εξέφρασε επίσης θετική εμπιστοσύνη στις προοπτικές των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης: «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί από πιλοτική σε κερδοσκοπική: σχεδόν οι μισοί από τους μεγάλους παρόχους ένδυσης την εφαρμόζουν πλέον στις βασικές τους λειτουργίες και η υιοθέτησή της αυξάνεται ραγδαία. Να περιμένετε το επόμενο κύμα, ρομποτική σε επίπεδο εργοστασίου και αλγόριθμους ανακύκλωσης κλειστού κυκλώματος: για να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα, την εξατομίκευση και τη βιωσιμότητα».



Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



