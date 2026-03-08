Παναχαϊκάρα στον ηλειακό κάμπο, με διπλό στη β΄ παράταση – Δηλώσεις

Η Παναχαϊκή επιστρέφει από την Ηλεία με ένα τεράστιο διπλό (σκορ 91-93) επί της ΑΕ Βαρθολομιού στη β΄ παράταση της αναμέτρησης για την 20ή αγωνιστική του Α΄ Ομίλου της National League 2.

Ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας είχε κάθε λόγο να δηλώνει ικανοποιημένος από τη νίκη της ομάδας του και αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε τα εξής: «Είναι μια πολύ σπουδαία νίκη απέναντι σε μία ομάδα που έχει χάσει μόλις μια φορά στην έδρα της. Σήμερα (σ. χθες) οι αθλητές μου έδειξαν Παναχαϊκιώτικο μέταλλο, έβγαλαν μεγάλο πάθος, έδειξαν μεγάλη καρδιά κι έκαναν μια σπουδαία νίκη. Μείναμε ψηλά στη βαθμολογία, όμως ακόμη δεν έχει κριθεί τίποτα. Τώρα πάμε για την επόμενη νίκη στο παιχνίδι τους Γαργαλιάνους στην έδρα μας κι έπειτα θα δούμε τις διασταυρώσεις. Πολλά συγχαρητήρια και στους συνεργάτες μου».

Διαιτητές: Νάστος-Ελ Ανύ-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 8-18, 28-34 (ημ.), 52-57, 70-70 (κ.α.), 86-86 (α΄ παρ.), 91-93 (β΄ παρ.).

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Σάκης Καρύδας): Ντούλες 15 (3), Νοέας 14 (1), Στρίγας, Συνετός 16, Θανόπουλος 3 (1), Δίπλαρος 5, Τριανταφύλλου 17 (1), Νικολόπουλος 3, Ρούνης 6, Αρχιμανδρίτης 12 (2).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Θανάσης Λιόνας): Μοσχοβάκης, Χρονόπουλος 17 (3), Οικονομίδης 19 (2), Μπίρμπας 6 (1), Νικολάου 10, Χατζόπουλος 17 (1), Τσιμίδης 10, Κανελλάκης 4 (1), Καραγγελής 6, Χριστόπουλος 4.

