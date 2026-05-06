Πάτρα: «Συναγερμός» για τον Μείλιχο – Τι έδειξαν τα εργαστηριακά ευρήματα, ανήσυχοι οι κάτοικοι, τι λέει η Δημοτική Αρχή

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που παρουσίασε η Συντονιστική Ομάδα Ξερόλακκας για τον ποταμό Μείλιχο δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Η μέτρηση που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο από εξειδικευμένο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης και η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα, εμφανίζει ρύπους πολλαπλάσιους των επιτρεπτών ορίων, παρουσία επικίνδυνων ουσιών, όπως υδράργυρος και σοβαρή απόκλιση από τα όρια ποιότητας επιφανειακών υδάτων, με το πόρισμα να καταλήγει ξεκάθαρα: «Το δείγμα δεν κρίνεται κατάλληλο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Ο κάτοικος της Βούντενης και μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Ξερόλακκας Χρήστος Νικολόπουλος δήλωσε χθες στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι «τα στοιχεία που παρουσιάζονται συνιστούν μείζον θέμα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και νομιμότητας λειτουργίας του ΧΥΤΑ». Και πρόσθεσε τα εξής: «Δυστυχώς δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτήν την πόλη, τα χωράφια του κόσμου έχουν πλημμυρίσει με καρκίνο. Ο κόσμος θα ζητήσει αποζημιώσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε τις ανεξάρτητες αναλύσεις δειγμάτων κι ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων Θανάσης Καραθανασόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε και ότι «αναμένουμε και τα αποτελέσματα των τελευταίων μετρήσεων του Πανεπιστημίου και θα τοποθετηθούμε εκ νέου». Σε κάθε περίπτωση, οι περιοχές στις οποίες έχει σημάνει συναγερμός είναι η Βούντενη, τα Ανω Συχαινά, η Ανθούπολη, οι Αμπελόκηποι, η Μέσα και Εξω Αγυιά και η Τερψιθέα.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου αναγνώρισε μεν την προβληματική εικόνα της μέτρησης, όμως τόνισε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τις φωτιές του Αυγούστου που προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε υπόγεια συστήματα, τα οποία αποκαθίστανται. «Καταρχήν η μέτρηση που μας εμφάνισαν είναι του Δεκεμβρίου», τόνισε ο Μιχάλης Αναστασίου και πρόσθεσε τα εξής: «Τον Αύγουστο προέκυψε η φωτιά στη Ξερόλακκα. Η αποκατάσταση έγινε όσο πιο γρήγορα ήταν εφικτό. Ακολούθησαν αρκετές βροχές και διαπιστώθηκαν και υπόγειες φθορές. Πήγαμε και διορθώσαμε το πρόβλημα με τα συνεργεία του Δήμου. Τέσσερις φορές τον χρόνο έρχονται από το Πανεπιστήμιο και παίρνουν δείγματα. Και η Περιφέρεια διενεργεί ελέγχους. Κάνουμε κι εμείς μετρήσεις, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Ας μη μιλάμε, λοιπόν, ελαφρά την καρδία ότι δεν έχουμε ως προτεραιότητά μας τους κατοίκους και τη δημόσια υγεία».

Και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας πρόσθεσε τα εξής: «Δυστυχώς η Ξερόλακκα δεν θα κλείσει αν δεν λειτουργήσει πρώτα ο Φλόκας. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που ακόμη και τώρα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είδα τέτοιον καημό όταν έπαιρνε φωτιά η Ξερόλακκα. Προφανέστατα ανησυχούμε και γι΄ αυτό παίρνουμε μέτρα. Ναι, είναι προβληματική η μέτρηση, δεν είναι τα αποτελέσματα που θέλουμε, μακριά, όμως, από όλους τα αντιπολιτευτικά παιχνίδια».

