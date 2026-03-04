«Σ΄ αγαπάμε», η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια για τα γενέθλιά του γιου τους Μπρούκλιν

Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη – έστω για λίγο – την πολυσυζητημένη οικογενειακή ρήξη και ευχήθηκαν στον γιο τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ για τα γενέθλιά του.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε αρχικά ένα τρυφερό throwback στιγμιότυπο από το παρελθόν, όπου ποζάρει αγκαλιά με τη Βικτόρια και τον μικρό τότε Μπρούκλιν μέσα σε πισίνα.

«Είκοσι επτά σήμερα», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα emoji συγκινημένων ματιών και μια λευκή καρδιά. «Χρόνια πολλά, Bust, σ’ αγαπάμε».



Μια δεύτερη φωτογραφία που ανήρτησε ο Ντέιβιντ, στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος με τον μικρό Brooklyn σε ασπρόμαυρο, είχε παρόμοια λεζάντα:

«Χρόνια πολλά Bust. Αγάπη x». Το «Buster» είναι το παρατσούκλι που χρησιμοποιεί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον πρωτότοκο γιο του και το έχει μάλιστα τατουάζ στον λαιμό του. «Πάντα αποκαλούσα τον Μπρούκλιν Buster από την ημέρα που γεννήθηκε», είχε εξηγήσει στο παρελθόν.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έστειλε επίσης ευχές γενεθλίων, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της με τον Μπρούκλιν όταν ήταν νήπιο, συνοδευόμενη από μια σειρά από emoji καρδιές και γράφοντας:

«Χρόνια πολλά για τα 27α γενέθλιά σου Μπρούκλιν, σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Σε δήλωσή του τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ διατύπωσε αρκετές κατηγορίες εναντίον των γονιών του, μεταξύ των οποίων ότι προσπάθησαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Οι γονείς του δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τη ρήξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



