Σακελλαροπούλου: Η δικαστική ανεξαρτησία είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου, όχι προνόμιο

Στις θεμελιώδεις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας και της λειτουργίας της Δικαιοσύνης αναφέρθηκε η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τον χαιρετισμό της στην τελετή ορκωμοσίας των σπουδαστών της Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Η δικαστική ανεξαρτησία δεν είναι προνόμιο των δικαστών, αλλά ο θεμελιώδης λίθος κάθε κράτους δικαίου, η εγγύηση των ατομικών ελευθεριών των πολιτών», τόνισε, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της Δικαιοσύνης στη δημοκρατική λειτουργία της Πολιτείας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αμεροληψία των δικαστών, την οποία χαρακτήρισε απόλυτο καθήκον. Όπως σημείωσε, η δικαστική κρίση προϋποθέτει την απουσία προκαταλήψεων και δεν μπορεί να επηρεάζεται από προσωπικές πολιτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές πεποιθήσεις. «Απέναντι στον διάδικο δεν υπάρχει μόνο η νομική αλήθεια, αλλά και ο σεβασμός στην ελπίδα και την αγωνία του για μια δίκαιη και αμερόληπτη κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Σακελλαροπούλου έκανε λόγο για μια διαρκή «διαλεκτική ανάμεσα στο δέον και το είναι», επισημαίνοντας ότι ο δικαστής οφείλει να παραμένει απρόσβλητος από εξωτερικές αλλά και εσωτερικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, «στις αποσκευές του φρόνιμου δικαστή συνυπάρχουν ο ιδεαλισμός με τον πραγματισμό, η αποστασιοποίηση και η ενσυναίσθηση».

Αναφερόμενη στην ελευθερία της έκφρασης και στη δημόσια κριτική προς τη Δικαιοσύνη, σημείωσε ότι οι δικαστές, σε μια δημοκρατική κοινωνία, οφείλουν να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και νηφαλιότητα, ακόμη και απέναντι στην οξεία ή άδικη κριτική. Όπως τόνισε, η κριτική είναι αναγκαία και μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για αναστοχασμό και βελτίωση του δικαστικού έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συζήτηση περί «κοινού περί δικαίου αισθήματος», θέτοντας ερωτήματα για το πώς αυτό διαμορφώνεται και πώς αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα. Υπογράμμισε ότι σε μια δημοκρατική πολιτεία οι δίκες διεξάγονται αποκλειστικά στις δικαστικές αίθουσες, με βάση τις εγγυήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε, τέλος, ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα την έγκαιρη απονομή της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι όταν αυτή καθυστερεί, ακόμη και η πιο πλήρης δικαστική απόφαση χάνει την αποτελεσματικότητά της και η εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό κλονίζεται.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ΑΠΕ–ΜΠΕ, η κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε χθες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με τον οποίο συζήτησε ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

