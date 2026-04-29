Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 25χρονης μητέρας – Ελεύθερη μέχρι αύριο

Αναβλήθηκε για αύριο, Πέμπτη (30/04), η εκδίκαση της υπόθεσης της 25χρονης μητέρας, το παιδί της οποίας εντοπίστηκε να πετά αντικείμενα από μπαλκόνι έκτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη. Το δικαστήριο αποφάσισε παράλληλα την άρση της κράτησής της μέχρι τη νέα δικάσιμο.

Η γυναίκα είχε συλληφθεί αμέσως μετά το περιστατικό και σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πώς εντοπίστηκε το παιδί στο μπαλκόνι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της ομάδας Ζ που περιπολούσαν στην Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου εντόπισαν ένα μικρό παιδί να βρίσκεται μόνο του στο μπαλκόνι, κρατημένο από τα κάγκελα, πετώντας παιχνίδια και άλλα αντικείμενα στον δρόμο.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, χτύπησαν τα κουδούνια της πολυκατοικίας και κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανταπόκριση από το διαμέρισμα όπου βρισκόταν το παιδί.

Επιχείρηση διάσωσης από την ταράτσα

Λόγω του άμεσου κινδύνου πτώσης του ανηλίκου αλλά και τραυματισμού διερχόμενων πολιτών από τα αντικείμενα, οι αστυνομικοί ανέβηκαν στην ταράτσα και πήδηξαν στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Αφού διασφάλισαν τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού, το μετέφεραν στο εσωτερικό του σπιτιού. Εκεί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε ενήλικας, ενώ μέσα από έγγραφα εντόπισαν τα στοιχεία της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της.

Τι υποστήριξε η μητέρα

Η 25χρονη έφτασε στο σπίτι λίγο αργότερα και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε μεταβεί σε γιατρό, αφήνοντας προσωρινά το παιδί μόνο, καθώς περίμενε να φτάσει η νταντά.

Σε ασφαλές περιβάλλον το παιδί

Με εντολή εισαγγελέα και τη συναίνεση της μητέρας, ο 5χρονος φιλοξενείται προσωρινά σε φιλικό περιβάλλον της οικογένειας, μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου αύριο, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του ανηλίκου και στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.