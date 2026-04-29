Έχεις αυτό το 2ευρω σπίτι σου; Μπορεί να αξίζει χιλιάδες ευρώ

Σε μια εποχή όπου τα μετρητά χάνουν όλο και περισσότερο έδαφος στην καθημερινότητα, ορισμένα κέρματα όχι μόνο δεν έχουν χάσει την αξία τους, αλλά έχουν μετατραπεί σε πραγματικά συλλεκτικά «βαριά χαρτιά». Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ του Μονακό για τη Γκρέις Κέλι, που εκδόθηκε το 2007 και θεωρείται από πολλούς συλλέκτες ένα από τα πιο επιθυμητά 2ευρα της ευρωζώνης.

Ο βασικός λόγος της αξίας του είναι η σπανιότητά του. Η κοπή του περιορίστηκε στα 20.001 τεμάχια, αριθμός εξαιρετικά μικρός για αναμνηστικό νόμισμα 2 ευρώ. Ακριβώς αυτό το περιορισμένο τιράζ το έχει εκτοξεύσει στην αγορά των συλλεκτών, καθώς είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί, ιδίως σε άριστη κατάσταση και με την αρχική του συσκευασία.

Το νόμισμα εκδόθηκε για την 25η επέτειο από τον θάνατο της Πριγκίπισσας Γκρέις Κέλι και φέρει το πορτρέτο της στην εμπρόσθια όψη. Είναι μη κυκλοφοριακή έκδοση, κάτι που επίσης ενισχύει τον συλλεκτικό του χαρακτήρα.

Πόσο μπορεί να αξίζει σήμερα

Οι τιμές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διαφέρουν αρκετά, ανάλογα με την κατάσταση, τη συσκευασία και την αξιοπιστία του πωλητή. Σε εμπορικές καταχωρίσεις του 2026, το κέρμα εμφανίζεται να προσφέρεται κοντά στις 4.795 έως 4.975 ευρώ, όταν είναι σε brilliant uncirculated ποιότητα και με κασετίνα. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των 2.600 ευρώ που συχνά αναπαράγεται δεν είναι αδύνατο, αλλά μάλλον δεν αποτυπώνει όλο το εύρος της αγοράς σήμερα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε τέτοιο κέρμα πωλείται αυτόματα σε αυτές τις τιμές. Οι τιμές λιανικής σε εξειδικευμένα καταστήματα συχνά είναι υψηλότερες από τις πραγματικές τιμές πώλησης σε δημοπρασίες ή ιδιωτικές συναλλαγές, ενώ η κατάσταση του νομίσματος παίζει καθοριστικό ρόλο. Το ότι ένα κέρμα είναι αυθεντικό δεν αρκεί από μόνο του για να φτάσει στην κορυφή της αγοράς.

Πώς ξεχωρίζει το αυθεντικό

Στα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης περιλαμβάνονται η ένδειξη MONACO, το έτος 2007, το όνομα του χαράκτη R. B. BARON, καθώς και τα χαρακτηριστικά της οδόντωσης/περιμέτρου που αντιστοιχούν στα κανονικά 2ευρα του Μονακό. Το νόμισμα συνήθως διακινείται σε αυθεντική συλλεκτική κασετίνα, κάτι που προσθέτει σημαντικά στην εμπορική του αξία.

Χρειάζεται πάντως μεγάλη προσοχή, γιατί στην αγορά κυκλοφορούν και αντίγραφα ή ιδιωτικές αναπαραγωγές που μοιάζουν οπτικά με το αυθεντικό, αλλά δεν έχουν ουσιαστική συλλεκτική αξία. Σχετικές πλατφόρμες καταγραφής νομισμάτων επισημαίνουν ρητά ότι υπάρχουν replica ή copy εκδόσεις που δεν πρέπει να συγχέονται με το γνήσιο αναμνηστικό κέρμα του 2007.

Ποιος ήταν ο χαράκτης

Το κέρμα συνδέεται με τον Roger Bertrand Baron, Γάλλο γλύπτη, μεταλλιοτέχνη και χαράκτη, ο οποίος συνεργάστηκε με το Πριγκιπάτο του Μονακό και υπέγραψε και άλλα νομισματικά σχέδια. Το όνομά του εμφανίζεται πάνω στο ίδιο το κέρμα, κάτι που αποτελεί και στοιχείο αυθεντικότητας.

Γιατί κάνει τόσο θόρυβο αυτό το 2ευρω

Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει γίνει σύμβολο της αγοράς συλλεκτικών 2ευρων γιατί συνδυάζει όλα όσα ανεβάζουν την αξία ενός νομίσματος: πολύ μικρή κοπή, ισχυρό συμβολικό πρόσωπο, επίσημη έκδοση από το Μονακό και υψηλή ζήτηση από συλλέκτες σε όλη την Ευρώπη. Γι’ αυτό και το κέρμα της Γκρέις Κέλι αντιμετωπίζεται συχνά σαν το «ιερό δισκοπότηρο» των αναμνηστικών 2 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



