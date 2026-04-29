Πάτρα: Τριήμερο για τον πολιτικό κινηματογράφο με προβολές και σεμινάριο σκηνοθεσίας στα Προσφυγικά

Η Πάτρα φιλοξενεί από την Παρασκευή 1η έως και την Κυριακή 3 Μαΐου ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στον πολιτικό κινηματογράφο, με προβολές, εισηγήσεις και σεμινάριο σκηνοθεσίας που θα πραγματοποιηθούν στα Προσφυγικά, στη διεύθυνση Μητρ. Χρυσοστόμου 6, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κινηματογραφική Παιδεία σε Πλατείες και Αυλές».

Τη διοργάνωση υπογράφουν το διαδικτυακό περιοδικό Camera Stylo και το Εργαστήρι Κινηματογράφου Πάτρας & Αθήνας, με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά. Το αφιέρωμα επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση του κινηματογράφου με την κοινωνική πραγματικότητα, τη διεκδίκηση, την ιστορική μνήμη και τη δύναμη της εικόνας όταν αυτή δεν λειτουργεί ως μέσο απομάκρυνσης, αλλά ως εργαλείο κατανόησης και παρέμβασης.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Τετραήμερο εκδηλώσεων για τον Μάη με Ανθεστήρια, συναυλίες, χορό και γλέντι στην πόλη

Προβολές με επίκεντρο το πολιτικό σινεμά

Η έναρξη του τριημέρου θα γίνει την Παρασκευή 1η Μαΐου στις 20:00 με την προβολή και ανάλυση της ταινίας «Το βάθος του ουρανού είναι κόκκινο» του Chris Marker, ενός έργου που καταγράφει μεγάλα παγκόσμια κινήματα που άφησαν έντονο αποτύπωμα στον 20ό αιώνα.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σάββατο 2 Μαΐου στις 20:30 με αφιέρωμα στο εργατικό ντοκιμαντέρ. Η βραδιά θα ανοίξει με αναφορά στον Joris Ivens, μια μορφή-σταθμό για την ιστορία του παγκόσμιου ντοκιμαντέρ, μέσα από ειδική προβολή μικρού μήκους ταινίας και αποσπασμάτων από έργα του. Στη συνέχεια θα προβληθεί το «Harlan County, USA» της Barbara Kopple, σε μια σύνδεση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική πρωτοπορία και τον αμερικανικό κοινωνικό ακτιβισμό. Η προβολή θα συνοδευτεί από εισήγηση για τη δεοντολογία αλλά και τους κινδύνους της κινηματογράφησης σε περιβάλλοντα σύγκρουσης.

Σεμινάριο σκηνοθεσίας σε αυλή και πλατεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα της Κυριακής 3 Μαΐου, το οποίο περιλαμβάνει ανοιχτό σεμινάριο σκηνοθεσίας μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από τις 16:00 έως τις 19:00.

Η δράση μεταφέρεται στην παρακείμενη προσφυγική πλατεία, κάτω από τα δέντρα, επιχειρώντας να μετατρέψει τον δημόσιο χώρο σε ένα ζωντανό κινηματογραφικό εργαστήριο. Το θεωρητικό μέρος θα κινηθεί πάνω στην ιστορία του κινηματογράφου, με έμφαση στα ρεύματα του Τρίτου Κινηματογράφου στη Λατινική Αμερική, του Cinema Novo, του Direct Cinema και του Cinema Verité. Παράλληλα θα αναπτυχθούν βασικές έννοιες όπως ο στρατευμένος κινηματογράφος, ο προπαγανδιστικός και ο δοκιμιακός κινηματογράφος, ενώ θα γίνει ειδική αναφορά και στην πορεία του φεμινιστικού και queer πολιτικού σινεμά.

Στο ίδιο πλαίσιο θα αναλυθούν, με χρήση προβολέα στον φυσικό χώρο της πλατείας, σκηνές από τη «Μάχη της Αλγερίας» του Gillo Pontecorvo, από το «Ζ» και άλλες ταινίες πολιτικού κινηματογράφου, ελληνικές και ξένες.

Το πρακτικό σκέλος του σεμιναρίου θα εστιάσει στην «πολιτική του κάδρου», εξετάζοντας πώς η αρχιτεκτονική μιας γειτονιάς και η γεωμετρία του χώρου μπορούν να επηρεάσουν τη σκηνοθετική αφήγηση, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού προϋπολογισμού.

Η ταινία του Elio Petri και η συζήτηση για το σήμερα

Το ίδιο βράδυ, στις 20:30, θα προβληθεί η ταινία «Η εργατική τάξη πάει στον Παράδεισο» του Elio Petri. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει εκτενής συζήτηση γύρω από την εξέλιξη του πολιτικού σινεμά στη σύγχρονη εποχή και τις μορφές με τις οποίες συνεχίζει να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο.

Μετατίθεται για τον Ιούνιο η προβολή του «Τελευταίου Σημειώματος»

Οι διοργανωτές ενημερώνουν επίσης ότι η προγραμματισμένη προβολή της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη, μαζί με το εκπαιδευτικό concept και τις αναλύσεις του εργαστηρίου, μετατίθεται για τις αρχές Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η συγκεκριμένη δράση θα αποτελέσει προπομπό των εκδηλώσεων του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου, με προσδοκία να δώσει το «παρών» και ο ίδιος ο δημιουργός.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η συμμετοχή στις δράσεις θα είναι ελεύθερη, με δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς. Λόγω του χαρακτήρα των εκδηλώσεων στην αυλή, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, με 15 διαθέσιμες θέσεις ανά δράση.

Σε περίπτωση βροχής, το πρόγραμμα θα μεταφερθεί σε νέες ημερομηνίες.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί μέσω email στο ergastiri.cinema.athinas.patras@gmail.com

ή τηλεφωνικά στο 6944143564.

