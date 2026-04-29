Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Κασσάνδρου – 20χρονος πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι, έκλεισε ο δρόμος ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν 20χρονος προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός βγήκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου και άρχισε να πετά αντικείμενα στον δρόμο, δημιουργώντας κίνδυνο για πεζούς και διερχόμενους.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να μην περνούν ούτε οχήματα ούτε πολίτες κάτω από το κτίριο. Η παρέμβαση των Αρχών κρίθηκε αναγκαία, καθώς το περιστατικό εκτυλισσόταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης και υπήρχε άμεσο ζήτημα ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Thestival, ο 20χρονος φέρεται να ζήτησε και ψυχολόγο, την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, οι διαθέσιμες πληροφορίες εστιάζουν στη διαχείριση του συμβάντος και στην προστασία όσων βρίσκονταν κοντά στο σημείο, χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός από τα αντικείμενα που πετάχτηκαν στον δρόμο.

Το περιστατικό στην Κασσάνδρου προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή, με κατοίκους και περαστικούς να παρακολουθούν από απόσταση την επιχείρηση των Αρχών. Η εικόνα στο σημείο έδειχνε μια υπόθεση που απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς, τόσο για την ασφάλεια του ίδιου του νεαρού όσο και για την αποφυγή τραυματισμού τρίτων.

