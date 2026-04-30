Αμπελόκηποι: Έφοδος σε παράνομο γηροκομείο με ληγμένα τρόφιμα και άθλιες συνθήκες

Σοβαρή υπόθεση που εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης ηλικιωμένων σε παράτυπες δομές αποκαλύφθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν μικτό κλιμάκιο αρχών πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στον χώρο εντοπίστηκαν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες διέμεναν σε συνθήκες που κρίθηκαν ακατάλληλες και επικίνδυνες, ενώ αμέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες για το κλείσιμο της παράνομης δομής.

Η επιχείρηση είχε έντονο αστυνομικό και ελεγκτικό χαρακτήρα και έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αστυνομικών της Δίωξης και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από κατεπείγουσα πληροφορία. Η είσοδος στο διαμέρισμα δεν ήταν απλή, καθώς χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, αφού η γυναίκα που βρισκόταν μέσα αρνήθηκε να ανοίξει στους ελεγκτές. Μετά την είσοδο των αρχών, η εικόνα που αποτυπώθηκε στον χώρο χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά βαριά.

Τι βρήκαν οι αρχές στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο εσωτερικό του διαμερίσματος υπήρχε έντονη δυσοσμία, εκτεταμένη ρυπαρότητα και σοβαρά ζητήματα υγιεινής, ιδιαίτερα στην κουζίνα. Οι αρχές εντόπισαν ληγμένα τρόφιμα, ζωοτροφές τοποθετημένες δίπλα σε τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης, αλλά και μπολ με κατεψυγμένο φαγητό αμφίβολης ποιότητας. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν ακόμη τέσσερις σκύλοι και μία γάτα, τα οποία απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων και κτηνιάτρου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε και η κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών που φιλοξενούνταν εκεί. Όπως μεταδόθηκε, μία από αυτές έπασχε από άνοια χωρίς να υπάρχει καταγεγραμμένη φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλη φέρεται να παρουσίαζε εικόνα υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους, με αποτέλεσμα να κληθούν ασθενοφόρα και να οργανωθεί η μεταφορά τους σε δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις και περίθαλψη.

Χωρίς στοιχεία, χωρίς φάρμακα, χωρίς πλαίσιο φροντίδας

Από τον έλεγχο προέκυψε ακόμη ότι δεν υπήρχαν βασικά έγγραφα και οργανωμένα αρχεία για τις γυναίκες που φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν βρέθηκαν ταυτοποιητικά στοιχεία για τις ηλικιωμένες, ούτε καταγεγραμμένες φαρμακευτικές αγωγές, ούτε εγκεκριμένο διαιτολόγιο ή στοιχειώδης φάκελος παρακολούθησης της κατάστασής τους. Παράλληλα, φέρεται να εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο ηλικιωμένες οδηγήθηκαν στον χώρο, καθώς τουλάχιστον μία περίπτωση συνδέεται με αγγελία και οικονομική συμφωνία μηνιαίας καταβολής χρημάτων.

Η Περιφέρεια Αττικής κινήθηκε άμεσα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας του παράνομου γηροκομείου. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν κοινωνικές υπηρεσίες και ζητήθηκε η συνδρομή της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η απομάκρυνση των ηλικιωμένων με ασφάλεια και η προσωρινή φροντίδα τους.

Παρέμβαση Χαρδαλιά και συνέχεια στη Δικαιοσύνη

Μετά την έφοδο, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανθρώπους και θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπρέπεια και την υγεία τους. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ θεωρείται πιθανό να ενταθούν οι έλεγχοι για αντίστοιχες παράτυπες δομές που λειτουργούν εκτός πλαισίου και χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες.

