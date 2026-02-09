ΑΔΕΔΥ: Απεργία-αποχή για την αξιολόγηση και προσφυγή στο ΣτΕ

Σε τροχιά συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων μπαίνει η ΑΔΕΔΥ, μετά τις αποφάσεις που έλαβε το Γενικό Συμβούλιό της κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αναλαμβάνει τον καθορισμό των απεργιακών δράσεων που θα αφορούν τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν τα συνδικάτα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα.

Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την προκήρυξη απεργίας-αποχής από τις διατάξεις του νόμου 4940/2022 που αφορούν την αξιολόγηση στο Δημόσιο, κατόπιν αιτήματος των Ομοσπονδιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αντικείμενο τη συνταγματικότητα διατάξεων του νέου Πειθαρχικού Δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι παραπάνω αποφάσεις εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο δράσεων που έχει χαράξει η ΑΔΕΔΥ για το προσεχές διάστημα.

