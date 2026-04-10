Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικές υπηρεσίες στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Οι δύο υποθέσεις αφορούν ημεδαπούς άνδρες που εντοπίστηκαν σε διαφορετικούς χρόνους και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ΟΠΚΕ.

Η πρώτη σύλληψη έγινε προχθές το μεσημέρι στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράβαση του νόμου περί επιταγών.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση περί επιταγών

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά αδίκημα οικονομικού χαρακτήρα, για το οποίο είχε ήδη υπάρξει δικαστική κρίση και επιβολή ποινής. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν τον άνδρα προχώρησαν στη σύλληψή του, όπως προβλέπεται όταν διαπιστώνεται ότι εκκρεμεί εις βάρος κάποιου καταδικαστική απόφαση.

Τέτοιες υποθέσεις εντάσσονται στους τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες, με στόχο τον εντοπισμό προσώπων που αναζητούνται ή οφείλουν να οδηγηθούν ενώπιον των αρχών για την εκτέλεση ποινών που έχουν ήδη επιβληθεί.

Δεύτερη σύλληψη για βαριά αδικήματα

Η δεύτερη σύλληψη έγινε χθες το βράδυ, επίσης στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της ίδιας Υποδιεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή, ο άνδρας που συνελήφθη βαρύνεται με πολύ σοβαρότερη καταδικαστική απόφαση, που είχε εκδοθεί από το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για σειρά αδικημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν συμμορία, διακεκριμένη κλοπή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Έλεγχοι για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Οι δύο αυτές συλλήψεις καταγράφονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δράσης των αστυνομικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό προσώπων που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή σε βάρος των οποίων εκκρεμούν αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αν και οι δύο περιπτώσεις αφορούν διαφορετικής βαρύτητας αδικήματα, κοινός παρονομαστής είναι ότι οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λόγω εκκρεμών ποινών.

Στο Αγρίνιο, οι υπηρεσίες της Αστυνομίας συνεχίζουν τους ελέγχους και τις στοχευμένες παρεμβάσεις, τόσο για υποθέσεις καθημερινής παραβατικότητας όσο και για την εκτέλεση σοβαρών δικαστικών αποφάσεων. Οι δύο άνδρες ακολουθούν πλέον τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, μετά τη σύλληψή τους από τις αρμόδιες αρχές.

