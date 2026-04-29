Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα

Η βαθμολόγηση των γραπτών για την εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 έχει ξεκινήσει, με τους υποψηφίους και τους γονείς τους να αναμένουν με αγωνία την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με μεγάλη συμμετοχή, ενώ η διαδικασία κύλησε ομαλά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται περίπου 15 ημέρες μετά τις εξετάσεις, δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, πιθανότατα μεταξύ 15 και 20 Μαΐου 2026.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) στη διεύθυνση https://depps.minedu.gov.gr.

Η πρόσβαση θα γίνεται αποκλειστικά με τον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου, προκειμένου να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, οι γονείς και κηδεμόνες θα λάβουν ενημερωτικό email με τη σχολική μονάδα επιτυχίας ή επιλαχόντων, τη συνολική βαθμολογία και τη σειρά κατάταξης.

Σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι:

Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η φάση επιβεβαίωσης εγγραφών και κάλυψης κενών θέσεων από επιλαχόντες.

Σε δεύτερο χρόνο, με απόφαση της ΔΕΠΠΣ, θα οριστεί η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων στους γονείς ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Τα γραπτά θα είναι φωτοτυπημένα, δεν θα χορηγούνται αντίγραφα και απαγορεύεται η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση κατά την επίδειξη.

Οι γονείς που επιθυμούν να δουν το απαντητικό φύλλο του παιδιού τους θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, είτε μέσω gov.gr με ψηφιακή υπογραφή, είτε με θεωρημένη γνησιότητα υπογραφής και από τους δύο γονείς.

