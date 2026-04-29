Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα

29 Απρ. 2026 23:35
Η βαθμολόγηση των γραπτών για την εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 έχει ξεκινήσει, με τους υποψηφίους και τους γονείς τους να αναμένουν με αγωνία την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με μεγάλη συμμετοχή, ενώ η διαδικασία κύλησε ομαλά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται περίπου 15 ημέρες μετά τις εξετάσεις, δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, πιθανότατα μεταξύ 15 και 20 Μαΐου 2026.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) στη διεύθυνση https://depps.minedu.gov.gr.

Η πρόσβαση θα γίνεται αποκλειστικά με τον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου, προκειμένου να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, οι γονείς και κηδεμόνες θα λάβουν ενημερωτικό email με τη σχολική μονάδα επιτυχίας ή επιλαχόντων, τη συνολική βαθμολογία και τη σειρά κατάταξης.

Σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι:

  • Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.
  • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η φάση επιβεβαίωσης εγγραφών και κάλυψης κενών θέσεων από επιλαχόντες.
  • Σε δεύτερο χρόνο, με απόφαση της ΔΕΠΠΣ, θα οριστεί η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων στους γονείς ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Τα γραπτά θα είναι φωτοτυπημένα, δεν θα χορηγούνται αντίγραφα και απαγορεύεται η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση κατά την επίδειξη.

Οι γονείς που επιθυμούν να δουν το απαντητικό φύλλο του παιδιού τους θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, είτε μέσω gov.gr με ψηφιακή υπογραφή, είτε με θεωρημένη γνησιότητα υπογραφής και από τους δύο γονείς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Συγκρατημένη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο
23:44 Μετά την κάλπη της 11ης Μαΐου μια ακόμη πιο ενωμένη και δυνατότερη ΕΣΚΑ-Η
23:35 Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα
23:23 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παρέμβαση-«φωτιά» από τον Συνήγορο του Πολίτη για το ψηφιακό χάος στις αιτήσεις
23:14 ΝΕΠ: «Την Κυριακή πάμε να καθαρίσουμε την Πλαζ!»
23:10 Η Γερμανία εισάγει φόρο στα αναψυκτικά με ζάχαρη από το 2028
22:57 Κέρδισαν το χειροκρότημα Γκόργκου και Ζαφειροπούλου της ΝΕΠ
22:54 Στις αρχές παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ: Κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του Τραμπ
22:50 Τριάδα της ΝΕΠ στους Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες κολύμβησης Λυκείων
22:45 Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στον e-ΕΦΚΑ: Διορθώσεις στα στοιχεία ασφάλισης χωρίς ταλαιπωρία
22:36 15 χρόνια γάμου για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον – Η ανάρτηση του πριγκιπικού ζεύγους
22:29 Η Fed κρατά αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5%-3,75%
22:23 Πέντε συλλήψεις και μεγάλο οπλοστάσιο σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις Αχαρνές
22:15 Καρκίνος: Οι 11 μορφές που παρουσιάζουν έξαρση σε νέους κάτω των 50 ετών
22:05 1.000 νέες προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ
21:57 Επιχείρηση Europol στα Τίρανα: Εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε χιλιάδες πολίτες, θύματα και στην Ελλάδα
21:49 Αλέξης Τσίπρας: «Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά», προαναγγελία νέου κόμματος
21:40 Μπέλγκοροντ: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο
21:28 «Σπίτι μου ΙΙ»: Μέχρι τις 2 Ιουνίου η προθεσμία για τις δανειακές συμβάσεις – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν λάβει οριστική έγκριση
21:20 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για τη ΝΔ, ποια η δυναμική των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
