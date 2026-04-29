Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παρέμβαση-«φωτιά» από τον Συνήγορο του Πολίτη για το ψηφιακό χάος στις αιτήσεις
«Καταπέλτης» ο Συνήγορος του Πολίτη για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ. Νέα παράταση έως τις 3 Μαΐου μετά τις έντονες διαμαρτυρίες για τις «λευκές οθόνες» και την τεχνική κατάρρευση του συστήματος.
Σε πεδίο μάχης για χιλιάδες δικαιούχους έχει εξελιχθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027. Τα συνεχή τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ προκάλεσαν την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος γίνεται αποδέκτης σωρείας καταγγελιών από πολίτες που αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, με μια σκληρή τοποθέτηση, υπενθυμίζει στη διοίκηση της ΔΥΠΑ πως τα ελλείμματα του μηχανογραφικού συστήματος αποτελούν εσωτερικό ζήτημα της υπηρεσίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία απέναντι στον πολίτη.
«Η αδυναμία πρόβλεψης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών», τονίζεται χαρακτηριστικά, με την Αρχή να υπογραμμίζει πως οι παροχές αυτές συνδέονται άμεσα με την αξιοπρεπή διαβίωση.
Οι τρεις παρατάσεις και η νέα προθεσμία
Μπροστά στο «φιάσκο» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία εμφάνιζε επί ώρες «λευκές οθόνες» και αποσυνδέσεις, το κυβερνητικό επιτελείο αναγκάστηκε να δώσει διαδοχικές παρατάσεις. Πλέον, το νέο χρονοδιάγραμμα ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.
Τα κύρια προβλήματα που αναφέρουν οι χρήστες:
Αδυναμία εισόδου στην πλατφόρμα όλες τις ώρες της ημέρας.
Εμφάνιση λευκής οθόνης κατά την επεξεργασία της αίτησης.
Ανεπαρκής χρόνος σύνδεσης που οδηγεί σε «timeout» πριν την οριστικοποίηση.
Τι πρέπει να γνωρίζετε για το φετινό πρόγραμμα
Παρά τα εμπόδια, το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη, καθώς ο φετινός προϋπολογισμός αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ.
Vouchers: Θα διατεθούν συνολικά 300.000 επιταγές.
Έναρξη: Το πρόγραμμα ξεκινά φέτος νωρίτερα, στις 18 Μαΐου 2026.
Διάρκεια: Καλύπτει 13 μήνες, εξασφαλίζοντας διακοπές για δύο τουριστικές σεζόν.
Παροχές: Καλύπτονται έως 6 διανυκτερεύσεις σε συμβεβλημένα καταλύματα με ελάχιστη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ προβλέπονται ειδικές προσαυξήσεις για συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή έχουν ανάγκη στήριξης.
Μετά το πέρας της νέας προθεσμίας (3/5), η ΔΥΠΑ αναμένεται να προχωρήσει στην επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων και παρόχων.
