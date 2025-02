«Χάρτης Ισότητας»: Έμφυλη Ισότητα και Δημοκρατία

Η ισότητα των φύλων και η δημοκρατική συμμετοχή είναι δύο αξίες αλληλένδετες: Χωρίς ισότητα, δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία. Χωρίς δημοκρατία, η ισότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως.

Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος «Χάρτης Ισότητας», που υλοποιείται από την InterMediaKT σε συνεργασία με το Genderhood, στοχεύοντας στην καλλιέργεια της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στις νεότερες γενιές. Το πρόγραμμα, το οποίο έφτασε σε πάνω από 650 μαθητές και μαθήτριες σε σχολεία της Αχαΐας και της Στερεάς Ελλάδας, έδωσε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να βιώσουν, μέσα από πρακτικές και συμμετοχικές δραστηριότητες, έννοιες όπως η ισότητα, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι συμμετέχοντες-ουσες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν κριτική σκέψη για τις κοινωνικές ανισότητες και να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα διαφορετικού φύλου σε διάφορους τομείς της ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για ίση συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρά ταύτα, τα δεδομένα καταδεικνύουν την επίμονη παρουσία της έμφυλης ανισότητας στην ελληνική πραγματικότητα:

Η Ελλάδα κατατάσσεται 73η στον παγκόσμιο Δείκτη Ισότητας των Φύλων, ενώ στην Ε.Ε. βρίσκεται στην 24η θέση από τα 27 κράτη-μέλη.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 8% , με τις γυναίκες να κερδίζουν λιγότερα για την ίδια εργασία.

μεταξύ ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο , με τις γυναίκες να κερδίζουν λιγότερα για την ίδια εργασία. Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανήκει σε γυναίκες , ενώ 1 στις 4 θέσεις στα διοικητικά συμβούλια καλύπτεται από γυναίκες. Ούτε 2 στις 10 επιχειρήσεις δεν έχουν γυναίκες ως ανώτατα στελέχη !

, ενώ θέσεις στα καλύπτεται από γυναίκες. Ούτε επιχειρήσεις ! Η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με την Ελλάδα να κατατάσσεται 78η παγκοσμίως στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σκηνή.

των γυναικών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σκηνή. Μόνο 1 μήνα έχει κυβερνηθεί η χώρα από γυναίκα στα τελευταία 50χρόνια

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μέρος επίσημων ερευνών που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ισότητα: Μύθος ή Πραγματικότητα;», η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις κοινωνικές ανισότητες και την προώθηση της ισότητας σε όλους τους τομείς της ζωής.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση «Χάρτης Ισότητας – Δημοκρατία και Ισότητα στην Πράξη», με συμμετοχή ατόμων από τον ακαδημαϊκό χώρο, την εκπαίδευση και μη τυπική μάθηση, τη δημοσιογραφία, τη νομική και την κοινωνία των πολιτών. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική αφορμή για συζήτηση γύρω από καίρια ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, στην προστασία της δημοκρατίας, τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και τις συνέπειες τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τη σύνδεση της anti-gender ατζέντας που απειλεί τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Αναλύθηκαν επίσης οι επιπτώσεις του νόμου για τη συνεπιμέλεια στην ισότητα των φύλων και παρουσιάστηκαν προκλήσεις και εργαλεία για την εφαρμογή δημοκρατικών πρακτικών στις σχολικές αίθουσες. Ανοίγοντας έτσι έναν ουσιαστικό διάλογο για το πώς η δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει την ισότητα στην πράξη και να ενισχύσει τις κοινωνικές αλλαγές προς έναν πιο δίκαιο κόσμο.





Η ισότητα των φύλων στις δημοκρατικές κοινωνίες δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί συνεχώς διεκδικήσεις, νέες πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις για ουσιαστική αλλαγή.

Το έργο Χάρτης Ισότητας υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD – Building a robust and democratic civic space, με φορέα υλοποίησης την InterMediaKT και εταίρο το Genderhood. Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)».

