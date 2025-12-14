Χτύπησε ο Γοργότσης, έχασε η Αχαγιά ΄82

Ηττα-πισωγύρισμα για την Αχαγιά ΄82 στο εντός έδρας παιχνίδι με το Κορωπί (σκορ 62-67) για τη 10η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου της φετινής National League 2 ΑΟ Αχαγιά 82-ΓΣ Κορωπίου 62-67. Το κακό νέο για τους Αχαγιώτες είναι ότι χτύπησε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Γοργότσης, γεγονός που στοίχισε στην ομάδα του Σπύρου Γκοργκόλη. Συγκεκριμένα, ο Γοργότσης έβγαλε τον ώμο του και πήγε στο κέντρο υγείας της Κάτω Αχαϊας και αύριο θα έχουμε εικόνα για το μέγεθος του τραυματισμού του, ο οποίος χαρακτηρίστηκε, πάντως, σοβαρός.

Διαιτητές: Κάννης-Λάγιος-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 19-19, 35-26 (ημ.), 44-51, 62-67.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 13, Πέτροβιτς 27 (7), Οικονομόπουλος 13 (2), Στάθης, Ταρναρής, Κούτρας 5 (1), Αργυρόπουλος 1, Σταθόπουλος 3 (1), Χρήστου, Γοργότσης.

ΚΟΡΩΠΙ (Δρακόπουλος): Θανατή 8 (2), Αναγνωστάκης 29 (3), Γεωργιάδης 11 (2), Τριανταφυλλίδης 2, Κραμβουσάνος 17 (4), Ματσίρας, Ελ Ντερινί.

Ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης ήταν σκασμένος για την ήττα κι αμέσως μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε τα εξής: «Ολα πήγαν στραβά σήμερα για εμάς, ξεκινώντας από τον σοβαρό τραυματισμό του Γοργοτση στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Παράλληλα κάναμε και με διάφορα, τη χειρότερη εμφάνισή μας φέτος, με αποτέλεσμα να αναστήσουμε μια ομάδα που βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Οφείλουμε μια συγγνώμη στο κόσμο που στηρίζει την προσπάθειά μας και μια υπόσχεση ότι θα αντιστρέψουμε την εικόνα των δύο τελευταίων παιχνιδιών μας».

