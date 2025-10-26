Η Αχαγιά ΄82 είχε ψυχή και «πάτησε» το Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις

Η Αχαγιά ΄82 πήρε μια τεράστια νίκη (σκορ 78-71) στο ντέρμπι με το Καναλάκι στην έδρα της στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της National League 2.

Οι γηπεδούχοι προηγούνταν συνεχώς στο παιχνίδι, όμως στο τελευταίο 10λεπτο οι φιλοενούμενοι επιχείρησαν γενική αντεπίθση και χρειάστηκε μεγάλο τρίποντο στα τελευταία 30΄΄ (76-71) για να σιγουρέψει το ροζ φ.α.

Διαιτητές: Νάστος-Μπακετέα-Χατζηγιάννης. Τα 10λεπτα:

Περισσότερα σε λίγο…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



