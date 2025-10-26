Η Αχαγιά ΄82 είχε ψυχή και «πάτησε» το Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις

Η Αχαγιά ΄82 μπορεί να δυσκολεύτηκε στο β΄ ημίχρονο, όμως έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη στο εντός έδρας παιχνίδι με το Καναλάκι.

26 Οκτ. 2025 19:04
Pelop News

Η Αχαγιά ΄82 πήρε μια τεράστια νίκη (σκορ 78-71) στο ντέρμπι με το Καναλάκι στην έδρα της στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της National League 2.

Οι γηπεδούχοι προηγούνταν συνεχώς στο παιχνίδι, όμως στο τελευταίο 10λεπτο οι φιλοενούμενοι επιχείρησαν γενική αντεπίθση και χρειάστηκε μεγάλο τρίποντο στα τελευταία 30΄΄ (76-71) για να σιγουρέψει το ροζ φ.α.

Διαιτητές: Νάστος-Μπακετέα-Χατζηγιάννης. Τα 10λεπτα:

Περισσότερα σε λίγο…

 
