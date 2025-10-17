Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Β΄ Γυναικών

17 Οκτ. 2025 20:30
Pelop News

Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του πρωταθλήματος της Β΄ Εθνικής Γυναικών που φέτος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αγωνίζονται πέντε ομάδες από την Πάτρα και μια από την Κάτω Αχαΐα (Αστέρα Αχαΐας).

Η ΕΣΠΕΠ εξέδωσε και ανακοίνωσε σχετικά με το πρόγραμμα της πρεμιέρας και τις κινήσεις που θα κάνει για τη καλύτερη προβολή της.

Η ανακοίνωση:  «Η Ε.Σ.ΠΕ.Π. ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης του φιλάθλου κοινού, για το πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Γυναικών, θα ισχύει το εξής πρόγραμμα αναρτήσεων:

Κάθε Πέμπτη βράδυ θα δημοσιεύεται στη σελίδα της Ε.Σ.ΠΕ.Π. στο Facebook το πρόγραμμα των αγώνων της Κυριακής.

Κάθε Δευτέρα θα ακολουθεί ανάρτηση με τα αποτελέσματα των αντίστοιχων αγώνων.

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα της Ε.Σ.ΠΕ.Π. για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Γυναικών!

 
