Κλήρωση στη Γ ΄ Εθνική, αλλά και μπερδέματα

Επιτέλους. Σημερα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των play offs και των play outs της Γ’ Εθνικής (13.00) στα γραφεία της ΕΠΟ με το ενδιαφέρον του Παναιγιαλείου, της Παναχαϊκής και της Θύελλας Πατρών να είναι έντονο, καθώς ο πρώτος θα αγωνιστεί στα play offs και οι άλλες δύο στα play outs. Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΕΠΟ στο youtube και θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των ομάδων. Oπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, το πρόγραμμα και η σειρά του αγώνα μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη βαθμολογία, οπότε έχει μεγάλη σημασία. Το θέμα που έχει προκύψει είναι η διαφαινόμενη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για μηδενισμό της Ρόδου, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Νέα Αρτάκη θα πάρει δύο επιπλέον βαθμούς.

Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει σημαντικά τη βαθμολογία, καθώς αν ισχύσει, η Νέα Αρτάκη θα φτάσει στους 47 βαθμούς και μπαίνει στο κόλπο για την καλύτερη δεύτερη με τη Ζάκυνθο να έχει 52 και τον Παναιγιάλειο 50! Απόφαση, πάντως, δεν υπάρχει ακόμα.

Ηδη, η διοίκηση της Ζακύνθου για να προλάβει καταστάσεις εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:

«Η διοίκηση της ομάδας μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν την εκκρεμή υπόθεση των αγώνων της Ρόδου και τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ σχετικά με τη βαθμολογική της αντιμετώπιση. Θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε ζήτημα που επηρεάζει τη βαθμολογία και την εξέλιξη του πρωταθλήματος πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά βάσει των κανονισμών και από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

Η ομάδα μας σέβεται απολύτως τους θεσμούς του ποδοσφαίρου, ωστόσο επισημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση που ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τα συμφέροντά της θα αξιολογηθεί με τη δέουσα προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισονομία στο πρωτάθλημα».

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΙΣ 22/3

Από την Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ γνωστοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των αγώνων play offs και play outs. Συνοπτικά οι ημερομηνίες:

1η αγωνιστική: Κυριακή 22 Μαρτίου

2η αγωνιστική: Σάββατο 28 Μαρτίου

3η αγωνιστική: Τετάρτη 1 Απριλίου

4η αγωνιστική: Κυριακή 4 Απριλίου

5η αγωνιστική: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου.

