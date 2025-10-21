Νίκες για Αιολο, ΠΓΕ και Ερυθρό Αστέρα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών

Με συγκίνηση και δυνατές μάχες ξεκίνησε η Β΄ Εθνική Γυναικών της ΕΣΠΕΠ με την 1η αγωνιστική να είναι αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στέλνοντας μήνυμα ευαισθητοποίησης και ζωής σε όλη την αθλητική κοινότητα.

Από τις αναμετρήσεις ξεχώρισαν οι νίκες της Παναχαϊκής με 3-0 επί του Σπαρτιατικού, του Αίολου Αγυιάς με 3-0 επί της ΕΑΠ, του Ερυθρού Αστέρα με 3-1 επί του Δίωνα Κυπαρρισιας, αλλά και η «βρώμικη» νίκη με 3-2 του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας επί του Απόλλωνα Πατρών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Δίων Κυπαρισσίας– Ερυθρός Αστέρας 1–3

Ε.Α.Π.- Αίολος Αγυιάς 0–3

Αστέρια Αχαΐας-Απόλλων Πατρών 3–2

Παμβοχαϊκός-Στρατηλάτης 3–1

Περσέας-Ολυμπιάδα Πατρών 3–1

Παναχαϊκή-Σπαρτιατικός 3–0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναχαϊκή 3-0 3

Αίολος Αγυιάς 3-0 3

Ερυθρός Αστέρας 3-1 3

Παμβοχαϊκός 3-3 3

———————————–

Περσέας 3-1 3

Αστέρια Αχαιας 3-2 2

Απόλλων Πατρών 2-3 1

Διων Κυπαρισσίας 1-3 0

Ολυμπιάδα 1-3 0

Στρατηλάτης 1-3 0

ΕΑΠ 0-3 0

Σπαρτιατικός 0-3 0

