Ψευδής συναγερμός στο Παγκράτι: Η «βόμβα» έξω από ΑΤΜ ήταν… σκουπίδια

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026 στο Παγκράτι, όταν εντοπίστηκε ύποπτη σακούλα μπροστά από ΑΤΜ τράπεζας στην οδό Ευτυχίδου.

Η Αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) για έλεγχο. Παράλληλα, παρέστησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Διαβάστε επίσης: Χίος: Τι αναφέρει ο διακινητής μεταναστών, οι καταθέσεις διασωθέντων

Η κυκλοφορία στην οδό Ευτυχίδου διακόπηκε από το ύψος της οδού Αστυδάμαντος έως το ύψος της οδού Σπύρου Μερκούρη.

Μετά τον έλεγχο του αντικειμένου από το ΤΕΕΜ, διαπιστώθηκε ότι η σακούλα περιείχε απορρίμματα και σκουπίδια, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε εκρηκτικός μηχανισμός ή άλλος κίνδυνος.

Ο αποκλεισμός της περιοχής αρθήκε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε κανονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



