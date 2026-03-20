«Σωστό μέτρο, αλλά να τηρείται απ΄ όλους»: Πέντε επιχειρηματίες της Πάτρας μιλούν για τα νέα ψηφιακά μπλόκα σε αλκοόλ και καπνό για ανηλίκους

Οριστικό «μπλόκο» στην πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, με τον νέο ψηφιακό «Οδικό Χάρτη» για τα δεδομένα στην αγορά και τη διασκέδαση.

Η καινοτομία του νέου πλαισίου είναι η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας, καθώς για πρώτη φορά η ταυτοποίηση της ενηλικότητας θα γίνεται μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet.

Παράλληλα, η ευθύνη ελέγχου μεταφέρεται ρητά στον πωλητή, ενώ απαγορεύεται πλήρως η διάθεση αυτών των προϊόντων μέσω αυτόματων πωλητών.

Το νέο πλαίσιο φέρνει αυστηρούς φραγμούς και στη νυχτερινή διασκέδαση, αφού απαγορεύει τελείως την είσοδο ανηλίκων σε μπαρ και κλαμπ.

Το νομοθετικό πλαίσιο, βεβαίως, υφίσταται από τον Ιούλιο του 2025.

Απλώς τώρα θωρακίζεται περισσότερο και ψηφιακά.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε χθες με 5 πολύ γνωστά πρόσωπα από τον κλάδο εστίασης-αναψυχής και επιχειρηματικότητας, θέτοντας το ίδιο ερώτημα:

–Βλέπετε κάποια «παγίδα» στον νέο «Οδικό Χάρτη»; Υπάρχουν σημεία που θεωρείτε πως θα δυσκολέψουν το έργο σας; Σας αγχώνει που μεταφέρεται, πλέον, και μεγάλο μέρος της ευθύνης σε εσάς;

-Παναγιώτης Στασινόπουλος (ιδιοκτήτης της αλυσίδας μίνι μάρκετ «Παραδοσιακό Παντοπωλείο»)

«Ηδη κάναμε τα προβλεπόμενα από τον νόμο και ελέγχαμε πού δίναμε καπνό και αλκοόλ. Οι παγίδες ήταν αρκετές, γιατί πολλά παιδιά, λόγω σωματότυπου, ήταν ανήλικα, αλλά έμοιαζαν για τουλάχιστον 19 και 20. Μάθαμε, όμως, να είμαστε πιο προσεκτικοί και τώρα θα είμαστε ακόμα περισσότερο, γιατί τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο και με κάθε τίμημα. Μερικές φορές, μας τρώει χρόνο κι εμάς η διαδικασία, αλλά χαλάλι, αφού είναι για παιδιά. Σταματάνε, για παράδειγμα, έξω από καταστήματά μας αυτοκίνητα και βγαίνει ο μικρός ή η μικρή να πάρει τσιγάρα ή καπνό στους γονείς της. Θα δώσουμε μόνο αφού πάμε να ελέγξουμε εάν πράγματι πρόκειται για τους γονείς.

Και κάτι ακόμα. Ο νόμος πρέπει να τηρηθεί απ’ όλους. Εννοώ, αν εγώ δεν δώσω στον ανήλικο αλκοόλ ή καπνό, αλλά πάει σε διπλανό μαγαζί και εκεί του δώσουν, δεν κάνουμε τίποτα. Οφείλουμε εμείς οι μεγάλοι, ειδικά εμείς που πουλάμε και αυτά τα προϊόντα, να επιδείξουμε την τέλεια υπευθυνότητα».

-Γιώργος Κοτοπούλης (ιδιοκτήτης του Prego, του Banana Moon, του Mare Mare)

«Μιλάμε για νόμο ο οποίος έχει βγει το 2008 και ανανεώθηκε το 2019. Και ξαφνικά, αποφασίσαμε πάλι να εφαρμόσουμε τον νόμο κανονικά, κάνοντάς τον πιο αυστηρό. Υπήρχε η απαγόρευση, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το 92% των 16χρονων στην Ελλάδα, από έρευνα που έχει γίνει, έχει δοκιμάσει αλκοόλ. Και η πλειοψηφία το έχει πάρει στον δρόμο. Σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, περίπτερο. Κι όμως, ο νόμος στοχεύει την εστίαση. Κι εκεί που γίνεται η κατά συρροή παραβατικότητα, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν. Ο νόμος υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Αν θέλουμε, σε μία νύχτα τελειώνουμε το αλκοόλ στους ανήλικους, σε όλη την Ελλάδα. Ολοι ξέρουν ποια μαγαζιά ποτίζουν τα παιδιά μας “μπόμπες”.

Η Αστυνομία ξέρει, ο Δήμος, η γειτονιά, το υπουργείο Εμπορίου, το Χημείο του Κράτους, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία. Ρωτήστε τους διασώστες του ΕΚΑΒ από πού μαζεύουν τα παιδιά με λιποθυμίες και εμετούς. Από τον δρόμο τα μαζεύουν. Από τα πεζοδρόμια, από υπαίθρια πάρτι, όπου ο καθένας πουλάει ό,τι δηλητήριο θέλει χωρίς ιερό και όσιο. Οσο το αλκοόλ πωλείται σαν τσίχλα σε κάθε γωνία, όσο δεν σφραγίζεται οριστικά το μαγαζί που έδωσε μπουκάλι σε 16χρονο από την πρώτη κιόλας φορά, τόσο θα μετράμε πλύσεις στομάχου στα επείγοντα. Ή να εφαρμοστεί τώρα ο νόμος με “λουκέτα” που δεν θα ανοίγουν ποτέ, ή να πάψουν να μας δουλεύουν με νέες διατάξεις και ψηφιακά wallets».

-Γιώργος Χρυσανθόπουλος (εκ των ιδιοκτητών του Distinto και ιδιοκτήτης του The Bold Type hotel)

«Σαφώς και πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και φυσικά να τηρείται. Εμείς, ούτως ή άλλως, εφαρμόζαμε έως τώρα τον νόμο, απλώς τώρα θα γίνουμε ακόμα πιο προσεκτικοί. Δυστυχώς, τα παιδιά έχουν μάθει αλλιώς και πάντα θα προσπαθούν να ξεφύγουν. Θεωρώ ότι το πρόβλημα, έως τώρα, είναι η στάση μερικών περιπτέρων και μίνι μάρκετ.

Δεν κατηγορώ κανέναν, απλώς λέω πως πρέπει να ‘ναι πιο προσεκτικοί. Γιατί στα δικά μας μαγαζιά, ο ανήλικος ελέγχεται, περνάει ώρες εδώ, οπότε τον τσεκάρουμε. Οταν, όμως, βρίσκει τρόπο και αγοράζει παράνομα από περίπτερο ή ψιλικατζίδικο ένα μπουκάλι αλκοόλ, εκεί χάνεται ο έλεγχος. Το αλκοόλ του δρόμου πρέπει να παταχθεί. Για μένα, σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά ενός ανηλίκου, και σε αυτό το κομμάτι, εξαρτάται από το πώς ανατράφηκε στο σπίτι του από τους γονείς του και μετά στο σχολείο του από τους δασκάλους του…».

-Κλεοπάτρα Ιωάννου (ιδιοκτήτρια αλυσίδας μίνι μάρκετ «Ιωάννου»)

Πολλές φορές έχουμε πρόβλημα να καταλάβουμε αν ένα παιδί είναι πάνω ή κάτω από 17. Με τη διαδικασία, όμως, που θ’ ακολουθείται τώρα, κι εμείς θα ζητάμε πιστοποίηση ηλικίας, αλλά και ο μικρός ή η μικρή θα ξέρουν πως χωρίς πιστοποίηση, δεν θ’ αγοράσουν αλκοόλ ή καπνό. Είναι απολύτως θετικό ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα προστατεύονται και οι ανήλικοι και εμείς οι επαγγελματίες. Θα γίνουμε ακόμα πιο υπεύθυνοι. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι ν’ αφομοιώσουμε πλήρως το νέο καθεστώς, αλλά θα προσαρμοστούμε».

-Γεράσιμος Φερεντίνος (υπεύθυνος στο all day bar-restaurant Mela, στο Ρίο)

«Ηταν πάγια τακτική μας, όταν μας έκανε παραγγελία, μια μπύρα ή ένα ποτό, ένας νεαρός ή μια νεαρή, να ρωτάμε ηλικία. Κι αν δεν ήμασταν σίγουροι, δεν σερβίραμε. Από τη στιγμή που η ταυτοποίηση θα γίνεται πλέον ψηφιακά, θα είμαστε κι εμείς απόλυτα καλυμμένοι. Η διαδικασία θα είναι πιο χρονοβόρα, αλλά δεν πειράζει. Σιγά-σιγά, θα εξοικειωθούν απόλυτα και τα ίδια τα παιδιά με τη διαδικασία και δεν θα ζητάνε, ξέροντας πως δεν πρόκειται να τους σερβίρουν αλκοόλ».

