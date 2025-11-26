Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η υπόθεση 47χρονου ιερέα που παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικα αγόρια

Ανατριχιαστικές καταγγελίες στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης: 47χρονος ιερέας που υπηρετεί σε χωριό του νομού κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά πέντε αγόρια ηλικίας 12-15 ετών τον Αύγουστο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ιερέας προσποιούταν ότι πονάει και ζητούσε από τα παιδιά να τον «βοηθήσουν», εκμεταλλευόμενος την αθωότητά τους. Στη συνέχεια προέβαινε σε χειρονομίες και λεκτικές πράξεις που προσέβαλαν βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Οι πράξεις έγιναν σε σε καφενείο του χωριού και στο σπίτι του ιερέα.

Τα ίδια τα παιδιά βρήκαν το θάρρος και κατήγγειλαν τον ιερέα στο τοπικό Α.Τ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή διαβιβάστηκε ήδη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 47χρονου κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

