Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η υπόθεση 47χρονου ιερέα που παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικα αγόρια

47χρονος ιερέας κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 αγόρια

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η υπόθεση 47χρονου ιερέα που παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικα αγόρια
26 Νοέ. 2025 10:56
Pelop News

Ανατριχιαστικές καταγγελίες στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης: 47χρονος ιερέας που υπηρετεί σε χωριό του νομού κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά πέντε αγόρια ηλικίας 12-15 ετών τον Αύγουστο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ιερέας προσποιούταν ότι πονάει και ζητούσε από τα παιδιά να τον «βοηθήσουν», εκμεταλλευόμενος την αθωότητά τους. Στη συνέχεια προέβαινε σε χειρονομίες και λεκτικές πράξεις που προσέβαλαν βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Οι πράξεις έγιναν σε σε καφενείο του χωριού και στο σπίτι του ιερέα.

Τα ίδια τα παιδιά βρήκαν το θάρρος και κατήγγειλαν τον ιερέα στο τοπικό Α.Τ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή διαβιβάστηκε ήδη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 47χρονου κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:06 Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών
12:59 Νέες καταγγελίες από τον πρώην σύζυγο της δασκάλας στο Λουτράκι: «Είχα ζητήσει να πάει σε γιατρό – Κάτι δεν πάει καλά»
12:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας – Παρών στο δικαστήριο μόνο ο γνωστός ηθοποιός
12:46 Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση
12:41 Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ
12:32 «Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική
12:24 Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί, παγιδευμένοι ένοικοι και αναβάθμιση συναγερμού σε επίπεδο 4
12:19 «Μαμά είσαι καλά;»: Το μήνυμα στο κινητό και οι απενεργοποιημένες κάμερες – Νέα δεδομένα για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
12:10 Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά η χώρα αποκτά συνολική στρατηγική για το δημογραφικό» – Φοροελαφρύνσεις, στέγη και νέα μέτρα έως το 2026
12:04 Adel: Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
12:00 Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις
11:57 Ερωτήματα για την ασφάλεια της Αγίας Σοφίας μετά την είσοδο γερανών 45 τόνων – Βολές για τον τρόπο αποκατάστασης
11:52 Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
11:47 Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»
11:43 Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησε η 46χρονη της Σαλαμίνας – Υπό ψυχολογική υποστήριξη στο Ναυτικό Νοσοκομείο ο σύζυγός της
11:38 Καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση από 47χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη
11:35 Αρχισε η εγγραφή στο Μητρώο νέων του Δήμου Αιγιαλείας
11:33 Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
11:29 Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα σε Γυμνάσιο
11:27 Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από έκρηξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ