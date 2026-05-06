Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, με τον πρόεδρό του, Οζγκιούρ Οζέλ, να κατηγορεί την τουρκική ηγεσία για αδυναμία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία υποστήριξε ότι η Ελλάδα κινείται αποτελεσματικά στην εξωτερική και αμυντική πολιτική, την ώρα που, κατά τον ίδιο, η τουρκική στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» αποδυναμώνεται.

«Η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά στην εξωτερική και αμυντική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Οζέλ, ασκώντας ευθεία κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης Ερντογάν.

«Μας αποκλείουν από την Ανατολική Μεσόγειο»

Ο Οζγκιούρ Οζέλ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα χάνει έδαφος σε μια περιοχή κρίσιμη για την τουρκική εξωτερική πολιτική.

«Στο ζήτημα της Γαλάζιας Πατρίδας δείχνουν την αδυναμία τους. Όσοι παρακολουθούν την κατάσταση βλέπουν πώς μας αποκλείουν από την Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του CHP, η Ελλάδα προσπαθεί συστηματικά να αλλάξει τους συσχετισμούς στην περιοχή.

«Είχαμε τη Λιβύη και η Ελλάδα εργάζεται όλο το 24ωρο για να αλλάξει τα δεδομένα», ανέφερε, δείχνοντας ότι η τουρκική αντιπολίτευση παρακολουθεί με ανησυχία τις ελληνικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι αιχμές για συμμάχους και Κύπρο

Ο Οζέλ επέκρινε την κυβέρνηση Ερντογάν και για το διπλωματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται η Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι χώρες που θα μπορούσαν να θεωρούνται κοντά στην Άγκυρα έχουν στραφεί εναντίον της ή κινούνται διαφορετικά από ό,τι θα ανέμενε η τουρκική πλευρά.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι απέναντί μας. Η Σαουδική Αραβία που πενθούσαμε για τον θάνατο του βασιλιά είναι απέναντί μας. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Αίγυπτος μάς αντιτίθενται», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Κατάρ, το οποίο, όπως σημείωσε, η τουρκική κυβέρνηση εμπιστεύεται σιωπηρά, αλλά «διεξάγει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Ελληνοκύπριους».

Ο πρόεδρος του CHP υποστήριξε ακόμη ότι «οι πλησιέστερες τουρκικές δημοκρατίες» έχουν αναγνωρίσει την ελληνοκυπριακή διοίκηση στη Νότια Κύπρο και όχι την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Η αναφορά στα ελληνικά νησιά

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Οζγκιούρ Οζέλ αναφέρθηκε και στα ελληνικά νησιά, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι τα εξοπλίζει με ευρωπαϊκή στήριξη.

«Η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά της και το κάνει αυτό με την υποστήριξη της Ευρώπης. Συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται στο ευρύτερο πολιτικό κλίμα στην Τουρκία, όπου η Ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος, τα ελληνοτουρκικά και η στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» παραμένουν σταθερά πεδία αντιπαράθεσης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ και τον ανταποκριτή του στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί εξέφρασε την οργή του για τη συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας.

