Βαριά ήττα για την Αχαγιά ΄82 στους Γαργαλιάνους

Η Αχαγιά ΄82 υπέστη βαριά ήττα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Γαργαλιάνους και, πλέον, κοιτάζει το προσεχές ντέρμπι με τον Τήρωνα.

Η Αχαγιά ΄82 δεν τα κατάφερε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τους Γαργαλιάνους
23 Νοέ. 2025 19:38
Η Αχαγιά ΄82 επιστρέφει στην Αχαϊα με βαριά ήττα με 70-50 στο εκτός έδρας παιχνίδι με τους Γαργαλιάνους για την 7η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της National League 2.

«Στο α΄ ημίχρονο ελέγξαμε τον ρυθμό και ήμασταν αρκετά στιβαροί στην άμυνα, με αποτέλεσμα να είμαστε κοντά στο σκορ», δήλωσε ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Στο γ΄ 10λεπτο, όμως, οι Γαργαλιάνοι έβαλαν κάποια μεγάλα σουτ, το σκορ άνοιξε κι εμείς, όντες μονοδιάστατοι στην επίθεσή μας, δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε έως το τέλος. Παράλληλα είχαμε τα γνωστά φαινόμενα που συνήθως έχουμε σε αυτήν την έδρα. Την ερχόμενη εβδομάδα παίζουμε έναν τελικό στην έδρα μας και θέλουμε να προστατεύσουμε τη 2η θέση που κατέχουμε αυτή τη στιγμή».

Διαιτητές: Ν. Παπαδόπουλος-Χατζηγιάννης-Τζιμογιάννης. Τα 10λεπτα: 12-14, 29-28 (ημ.), 57-43, 70-50.

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ (Γκαβανόπουλος): Τασσόπουλος 11 (2), Βουκίσεβιτς 19 (3), Δαμιανάκος 9 (1), Γυφτάκης 2, Μακαριάδης 21 (4), Νικολιδάκης 2, Γαβρίλης 4, Καστανιώτης 2, Αρβανίτης, Ντεμερούκας, Σοφιανόπουλος, Γιαννόπουλος.
ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 11, Κούτρας 2, Οικονομόπουλος 19 (2), Πέτροβιτς 6, Γοργότσης 8, Στάθης 2, Ταρναρής, Σταθόπουλος, Αργυρόπουλος 2, Χρήστου, Ροκανάς.

