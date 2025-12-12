«Δεν με ενόχλησε» ο Τερλέγκας για τον χαρακτηρισμό «σκυλάς»

12 Δεκ. 2025
Πήρε θέση για τον χαρακτηρισμό “σκυλάς” που έχουν αποδώσει πολλοί καλλιτέχνες στον Βασίλη Τερλέγκα, με αρνητικό πρόσημο, απάντησε ο ίδιος, εξηγώντας πως ποτέ δεν τον ενόχλησε και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τα πρόσωπα που έκαναν τέτοιες δηλώσεις για εκείνον.

O τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στο Happy Day την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και μεταξύ άλλων κλήθηκε να απαντήσει για το γεγονός αυτό, με τον τραγουδιστή να δείχνει πως δεν τον αφορούν αυτά τα πράγματα, υποστηρίζοντας πως το μόνο που βλέπει είναι άνθρωποι και όχι σκυλιά.

Ο Βασίλης Τερλέγκας είπε συγκεκριμένα: «Κάνουμε ένα πρόγραμμα τελείως διασκεδαστικό για τον κόσμο, για να έρθει να ξεσπάσει, να ξεθολώσει το μυαλό του με όσα συμβαίνουν γύρω μας, να ξεφύγει λιγάκι. Δεν με ενόχλησε ποτέ ο χαρακτηρισμός “σκυλάς”. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν ασχολούμαι. Δεν βλέπω σκύλους εδώ, μόνο ανθρώπους βλέπω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε στην καριέρα του, αποκαλύπτοντας: «Μου έχει τύχει δύο φορές να χάσω κάποιον και μετά να πάω να τραγουδήσω. Η μία φορά ήταν όταν έχασα τον πατέρα μου και γύρισα την ίδια μέρα και τραγούδησα… Και η άλλη πρόσφατα που πέθανε η μητέρα μου 103 ετών. Πήγα στα Καλάβρυτα, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και με δική της επιθυμία ξαναγύρισα στην Αθήνα και τραγούδησα γεμάτος με χαρά γιατί μου την άφησε ο Θεός μέχρι εκεί».

Όσον αφορά στη σχέση του με την θρησκεία, ανέφερε: «Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Κάθε μέρα βιώνω το θαύμα της γέννησης».

Τέλος, για μία παλαιότερη δήλωσή του σχετικά με ένα περιστατικό που είχε ζήσει, όπου ένας άγνωστος τον είχε βοηθήσει να αλλάξει λάστιχο στη μέση του πουθενά και μετά εξαφανίστηκε, απάντησε: «Διάβασες εσύ να λέω ότι ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό και μου άλλαξε το λάστιχο; Ήταν κάποια παρέμβαση γιατί εγώ ήμουν στο δρόμο και από εκεί ούτε ταξί δεν περνούσε. Δεν τρελάθηκα ακόμα να πω ότι κατέβηκε ο Θεός και μου άλλαξε το λάστιχο».

