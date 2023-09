Εμπειρίες και γνώσεις για δασκάλες του 44ου Δημοτικού Σχολείου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του προγράμματος Erasmus+ του 44ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών με τίτλο: «DIFFERENT PEOPLE SAME SCHOOLS… co existing and interacting-ΚΑ1» που ξεκίνησε το 2020 και ολοκληρώθηκε με την τελευταία κινητικότητα στη Γερμανία, τον Ιούνιο του 2023.

Το πρόγραμμα, που ζήτησε και έλαβε μονοετή παράταση λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19, προέβλεπε για τη φετινή χρονιά δύο κινητικότητες διαφορετικού τύπου.

Η πρώτη ήταν για δύο εκπαιδευτικούς στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας για παρακολούθηση δομημένου κύκλου σεμιναρίων πέντε ημερών με κεντρικό άξονα την τεχνική Service Learning. Στην κινητικότητα αυτή, που πραγματοποιήθηκε τον περυσινό Ιούλιο στον εκπαιδευτικό φορέα Zavod sv Stanislava, ταξίδεψαν οι εκπαιδευτικοί Ελίνα Αναστοπούλου και Αγγελική Αδαμοπούλου.

Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 17-23 Ιουνίου 2023 στο Waldschule Gemeinschuftschule του Bissingen της Γερμανίας από τις δασκάλες Ελίνα Αναστοπούλου, Ελένη Μασούρα και Γιώτα Κατσαβοχρήστου, όπου πραγματοποίησαν παρακολούθηση εργασίας για πέντε ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δασκάλες του πατρινού ΔΣ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν εμπειρίες με τους συνάδελφους τους στο γερμανικό σχολείο.

Οι γνώσεις και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους συναδέλφους του εξωτερικού γέμισαν ικανοποίηση τους δασκάλους του 44ου Δημοτικού Σχολείου και τους έδωσαν ώθηση για νέες εκπαιδευτικές περιπέτειες. Σύντομα θα τρέξει νέο πρόγραμμα Erasmus+ και οι υπεύθυνοι του 44ου Δημοτικού Σχολείου αναμένεται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής σε νέα κινητικότητα.