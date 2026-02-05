Κομοτηνή: Οδηγός πέρασε από αποκλεισμένη ιρλανδική διάβαση και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά! ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 13 πυροσβέστες

05 Φεβ. 2026 22:15
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην περιοχή της Κομοτηνής, όταν όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού, σε σημείο όπου οι ιρλανδικές διαβάσεις ήταν κλειστές λόγω της κακοκαιρίας.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 13 πυροσβέστες, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής. Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ μέσα στο αυτοκίνητό του ωστόσο το σημείο είναι δυσπρόσιτο και δεν έχει απεγκλωβιστεί από το όχημά του με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστή ακόμη η κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, οι ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή είχαν κλείσει προληπτικά και είχαν τοποθετηθεί κώνοι σήμανσης, ωστόσο ο οδηγός φέρεται να τους αγνόησε προκειμένου να διέλθει. Την ώρα του συμβάντος, τα νερά του ποταμού ήταν ιδιαίτερα ορμητικά, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι έρευνες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό του οδηγού ΙΧ ξεκίνησαν όταν κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι ΙΧ επιχείρησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή, όπου βρέχει δυνατά από το πρωί και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη.

«Δυστυχώς ο συμπολίτης μας προσπάθησε να περάσει με Ι.Χ τη συγκεκριμένη διάβαση, η διέλευση της οποίας είχε απαγορευτεί από την Ελληνική Αστυνομία» τόνισε σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς και σημείωσε πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ταπατζά: «Αυτό που συμβαίνει δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αγνοείται οδηγός που παρασύρθηκε στην Ιρλανδική διάβαση του Ηφαίστου. Δυστυχώς ο συμπολίτης μας προσπάθησε να περάσει με Ι.Χ τη συγκεκριμένη διάβαση. Η διέλευση της οποίας είχε απαγορευτεί από την Ελληνική Αστυνομία, από νωρίς το απόγευμα. Αυτή την στιγμή συνδράμουν για την ανεύρεση του άτυχου συμπολίτη μας, μονάδα της 4ης ΕΜΑΚ, άνδρες της Π.Υ, η Ελληνική Αστυνομία, διασώστες του Ερυθρού Σταυρού και αναμένεται από τη Θεσσαλονίκη δύτες από την 2η ΕΜΑΚ».

Δείτε βίντεο από το Xronos.gr

Σημειώνεται ότι η Ιρλανδική Διάβαση είναι ένα τμήμα δρόμου που διασχίζει έναν χείμαρρο ή ένα μικρό ποτάμι χωρίς γέφυρα, συνήθως με μια πρόχειρη τσιμεντένια ή ασφαλτόστρωτη κατασκευή χαμηλού κόστους, η οποία γίνεται επικίνδυνη και αδιάβατη όταν τα νερά ανεβαίνουν μετά από βροχές, με κίνδυνο να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

