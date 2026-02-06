Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα

Ομάδα χάκερς από την Ασία, έχει καταφέρει μέσα σε έναν χρόνο να διεισδύσει σε υπολογιστικά συστήματα κυβερνήσεων και οργανισμών κρίσιμων υποδομών σε πάνω από 37 χώρες,

Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
06 Φεβ. 2026 12:15
Pelop News

Στο φως μεγάλη υπόθεση κυβερνοκατασκοπείας όπου χάκερς χτύπησαν ευαίσθητους στόχους σε 37 χώρες ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, αποκάλυψε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα χάκερς από την Ασία, έχει καταφέρει μέσα σε έναν χρόνο να διεισδύσει σε υπολογιστικά συστήματα κυβερνήσεων και οργανισμών κρίσιμων υποδομών σε πάνω από 37 χώρες, προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η Palo Alto Networks, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αποκάλυψε την ύπαρξη αυτής της απειλής, αν και δεν έχει αποδώσει την δραστηριότητα των χάκερς σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση της Κίνας.

Οι χάκερς έχουν εισβάλει σε δίκτυα 70 οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων πέντε εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και ελέγχου των συνόρων, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας. Επίσης, έχουν παραβιάσει τρία υπουργεία Οικονομικών, το κοινοβούλιο μιας χώρας και έναν ανώτερο εκλεγμένο αξιωματούχο μίας άλλης, αναφέρει η έκθεση.

Η επιχείρηση κατασκοπείας ήταν εξαιρετικά εκτεταμένη και επέτρεψε στους χάκερς να συγκεντρώσουν ευαίσθητες πληροφορίες, σε φανερή συντονισμένη κίνηση με γεωπολιτικά γεγονότα, όπως διπλωματικές αποστολές, εμπορικές διαπραγματεύσεις, πολιτική αναταραχή και στρατιωτικές ενέργειες.

Χρησιμοποίησαν αυτή την πρόσβαση για να παρακολουθούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και επικοινωνίες για στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Οι χάκερς έκλεψαν επίσης πληροφορίες για διπλωματικά ζητήματα, παραμένοντας αόρατοι σε ορισμένα συστήματα για μήνες.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την επιχείρηση και συνεργάζεται με τους εταίρους της για να αποτρέψει τους χάκερς από την εκμετάλλευση οποιωνδήποτε από τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην έκθεση, ανέφερε ο Nick Andersen, αναπληρωτής διευθυντής για την κυβερνοασφάλεια της CISA.

Οι ερευνητές της Palo Alto Networks επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα των χάκερς κατάφερε να αποκτήσει και να κλέψει ευαίσθητα δεδομένα από ορισμένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των θυμάτων τους. Η εταιρεία δήλωσε ότι ενημέρωσε τα θύματα και τους προσέφερε βοήθεια. Επίσης, αναγνώρισε κάποια από αυτά στην αναφορά της, κάτι που αποτελεί ασυνήθιστο βήμα για μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

Ορισμένες από τις ενέργειες των χάκερς συμπίπτουν με ζητήματα και γεγονότα που είχαν ιδιαίτερη σημασία για την κυβέρνηση της Κίνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ