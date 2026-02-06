Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα

Στο φως μεγάλη υπόθεση κυβερνοκατασκοπείας όπου χάκερς χτύπησαν ευαίσθητους στόχους σε 37 χώρες ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, αποκάλυψε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα χάκερς από την Ασία, έχει καταφέρει μέσα σε έναν χρόνο να διεισδύσει σε υπολογιστικά συστήματα κυβερνήσεων και οργανισμών κρίσιμων υποδομών σε πάνω από 37 χώρες, προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η Palo Alto Networks, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αποκάλυψε την ύπαρξη αυτής της απειλής, αν και δεν έχει αποδώσει την δραστηριότητα των χάκερς σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση της Κίνας.

Οι χάκερς έχουν εισβάλει σε δίκτυα 70 οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων πέντε εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και ελέγχου των συνόρων, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας. Επίσης, έχουν παραβιάσει τρία υπουργεία Οικονομικών, το κοινοβούλιο μιας χώρας και έναν ανώτερο εκλεγμένο αξιωματούχο μίας άλλης, αναφέρει η έκθεση.

Η επιχείρηση κατασκοπείας ήταν εξαιρετικά εκτεταμένη και επέτρεψε στους χάκερς να συγκεντρώσουν ευαίσθητες πληροφορίες, σε φανερή συντονισμένη κίνηση με γεωπολιτικά γεγονότα, όπως διπλωματικές αποστολές, εμπορικές διαπραγματεύσεις, πολιτική αναταραχή και στρατιωτικές ενέργειες.

Χρησιμοποίησαν αυτή την πρόσβαση για να παρακολουθούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και επικοινωνίες για στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Οι χάκερς έκλεψαν επίσης πληροφορίες για διπλωματικά ζητήματα, παραμένοντας αόρατοι σε ορισμένα συστήματα για μήνες.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την επιχείρηση και συνεργάζεται με τους εταίρους της για να αποτρέψει τους χάκερς από την εκμετάλλευση οποιωνδήποτε από τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην έκθεση, ανέφερε ο Nick Andersen, αναπληρωτής διευθυντής για την κυβερνοασφάλεια της CISA.

Οι ερευνητές της Palo Alto Networks επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα των χάκερς κατάφερε να αποκτήσει και να κλέψει ευαίσθητα δεδομένα από ορισμένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των θυμάτων τους. Η εταιρεία δήλωσε ότι ενημέρωσε τα θύματα και τους προσέφερε βοήθεια. Επίσης, αναγνώρισε κάποια από αυτά στην αναφορά της, κάτι που αποτελεί ασυνήθιστο βήμα για μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

Ορισμένες από τις ενέργειες των χάκερς συμπίπτουν με ζητήματα και γεγονότα που είχαν ιδιαίτερη σημασία για την κυβέρνηση της Κίνας.

