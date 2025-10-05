ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, αλλά και Ανδρουλάκη-Δούκα!

Νέα σφοδρή κόντρα Κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ μετά από δημοσιεύματα ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου, είναι ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων το οποίο δήλωσε εκατοντάδες στρέμματα παραγωγού από την Κρήτη στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα της Μαγνησίας.

Η ΝΔ ζήτησε εξηγήσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ…λάδι στη φωτιά έριξε και ο δήμαρχος Αθήνας και πρώην υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας!

«Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής; Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκου Ανδρουλάκη», ανέφερε η ανακοίνωση της ΝΔ.

Ο Νίκος Μπουνάκης, μετά τον σάλο των δημοσιευμάτων που τον εμπλέκουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε σε επικοινωνία με τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπη και εξήγησε σε κάθε τόνο ότι δεν εμπλέκεται, τόνισε ότι η εταιρεία του έχει μεγάλο όγκο εργασίας και ότι όσο και αν έψαξε δεν βρήκε παρά μόνο μια αίτηση από παραγωγό της Κρήτης στη λίμνη Κάρλα.

Οι εξηγήσεις του φαίνεται ότι έγιναν αποδεκτές, με αποτέλεσμα το ΠΑΣΟΚ να βγάλει ανακοίνωση στήριξής του, επιτιθέμενο στη ΝΔ την οποία κατηγόρησε για επιχείρηση λάσπης και αντιπερισπασμό.

Τα καρφιά πάντως ήρθαν και από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με τον δήμαρχο Αθηναίων να τονίζει σε ανάρτησή του ότι τα ζητήματα διαφάνειας είναι για το ΠΑΣΟΚ αδιαπραγμάτευτα. «Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στο X.

H τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων έγινε πριν από την απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενόχληση για το γεγονός. «Καλό θα ήταν κάθε στέλεχος να ενημερώνεται από τον αντίστοιχο τομέα πριν κάνει δηλώσεις γιατί αλλιώς μπορεί όσα λέει να ρίξουν νερό στο νερό της κυβερνητικής προπαγάνδας» έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



