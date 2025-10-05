ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, αλλά και Ανδρουλάκη-Δούκα!

Η ΝΔ ζήτησε εξηγήσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτός απάντησε, αλλά…λάδι στη φωτιά έριξε και ο δήμαρχος Αθήνας και πρώην υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, αλλά και Ανδρουλάκη-Δούκα!
05 Οκτ. 2025 13:20
Pelop News

Νέα σφοδρή κόντρα Κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ μετά από δημοσιεύματα ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου, είναι ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων το οποίο δήλωσε εκατοντάδες στρέμματα παραγωγού από την Κρήτη στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα της Μαγνησίας.

Η ΝΔ ζήτησε εξηγήσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ…λάδι στη φωτιά έριξε και ο δήμαρχος Αθήνας και πρώην υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας!

«Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής; Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκου Ανδρουλάκη», ανέφερε η ανακοίνωση της ΝΔ.

Ο Νίκος Μπουνάκης, μετά τον σάλο των δημοσιευμάτων που τον εμπλέκουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε σε επικοινωνία με τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπη και εξήγησε σε κάθε τόνο ότι δεν εμπλέκεται, τόνισε ότι η εταιρεία του έχει μεγάλο όγκο εργασίας και ότι όσο και αν έψαξε δεν βρήκε παρά μόνο μια αίτηση από παραγωγό της Κρήτης στη λίμνη Κάρλα.

Οι εξηγήσεις του φαίνεται ότι έγιναν αποδεκτές, με αποτέλεσμα το ΠΑΣΟΚ να βγάλει ανακοίνωση στήριξής του, επιτιθέμενο στη ΝΔ την οποία κατηγόρησε για επιχείρηση λάσπης και αντιπερισπασμό.

Τα καρφιά πάντως ήρθαν και από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με τον δήμαρχο Αθηναίων να τονίζει σε ανάρτησή του ότι τα ζητήματα διαφάνειας είναι για το ΠΑΣΟΚ αδιαπραγμάτευτα. «Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στο X.

H τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων έγινε πριν από την απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενόχληση για το γεγονός. «Καλό θα ήταν κάθε στέλεχος να ενημερώνεται από τον αντίστοιχο τομέα πριν κάνει δηλώσεις γιατί αλλιώς μπορεί όσα λέει να ρίξουν νερό στο νερό της κυβερνητικής προπαγάνδας» έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:23 Γιατί η ΑΔΜΗΕ διέψευσε μέρος του δημοσιεύματος κυπριακής ιστοσελίδας
15:12 Επικίνδυνη «εσωτερική» εμπλοκή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου
15:05 Σύμη: Πατρινοί κομάντο του Λιμενικού και αιγιώτης κυβερνήτης έσωσαν από θάνατο 6 Ρώσους!
14:57 Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της Τζίνας Αλιμόνου
14:50 Ζαχάρω: Δεν σταμάτησε σε μπλόκο και είχε και χασίσι…
14:24 Φιλικό προετοιμασίας του Ερυθρού Αστέρα με τα Αστέρια Αχαΐας
14:23 Μεσολόγγι: Νέα κρούσματα ευλογιάς και ο συναγερμός μεγαλώνει
14:21 Για πρώτη φορά παππούς ο Ανδρέας Ριζούλης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
14:12 Ηλεία: Ηλικιωμένος κρεμάστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του…
14:04 Αντ. Κατσίκης: «Ιδανικός Αγώνας, η διαδρομή έχει πολλά προνόμια»
13:57 Κρακοβία: Πλούσια ιστορία, πολλά αξιοθέατα
13:48 Δημοσκόπηση “βόμβα” στη Γερμανία: Προηγείται η AfD
13:47 Oι χώρες του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου
13:43 Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπιν Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη λόγω…Ισραήλ!
13:39 Πηνελόπη Αλιβιζάτου: Ησυχη συνείδηση, καναπές χωρίς βαθουλώματα
13:36 Πού θα δείτε το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή
13:31 Ο Ψωμάς ζητά από τον Πελετίδη να τιμηθεί η μνήμη του Αποσκίτη με απόφαση δημοτικού συμβουλίου
13:27 Ευλογιά προβάτων: Βολές Σκιαδαρέση κατά Φαρμάκη για καθυστερημένη αντίδραση
13:20 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, αλλά και Ανδρουλάκη-Δούκα!
13:11 Νέο ρεκόρ για την τιμή του Bitcoin, δείτε που σκαρφάλωσε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ