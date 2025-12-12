Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
Δύσκολες ώρες περνάει ο Πυγμάλιων Δαδακαρίδης, αφού έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου με μια ανάρτηση στο Instagram. Αφού δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα του, του ευχήθηκε «καλό ταξίδι».
«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του.
