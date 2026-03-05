Ρίον: Σε εξέλιξη η Α΄ φάση των 2,5 χλμ. – Ανάσα για το παραλιακό μέτωπο

Η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο του Ρίου αλλάζει σταδιακά, καθώς προχωρά το έργο ανάπλασης και αντιδιαβρωτικής προστασίας της ακτής Ρίου – Ακταίου – Αγίου Βασιλείου, μια παρέμβαση υψηλού αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων.

Πρόκειται για έργο που αγγίζει κρίσιμα ζητήματα αντιδιαβρωτικής προστασίας, αστικής αναβάθμισης, οδικής ασφάλειας και τουριστικής ανάδειξης, σε μια ζώνη που τα προηγούμενα χρόνια δοκιμάστηκε έντονα από ακραία καιρικά φαινόμενα και έντονα φαινόμενα διάβρωσης.

Κατά την αυτοψία της εφημερίδας «Πελοπόννησος» στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με περίπου το 60% του φυσικού αντικειμένου της Α΄ φάσης να έχει ήδη υλοποιηθεί. Οι πασσαλομπήξεις έχουν ολοκληρωθεί, ενώ εντός Μαρτίου ξεκινούν τα εξειδικευμένα λιμενικά έργα στη θαλάσσια ζώνη, με εκτιμώμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης τους έξι μήνες.

Το έργο, συνολικού σχεδιασμού 4,3 χιλιομέτρων, υλοποιείται στην παρούσα φάση σε μήκος 2,5 χιλιομέτρων, λόγω της εγκεκριμένης χρηματοδότησης ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι των 20 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η αρχική μελέτη. Η επιλογή της Α΄ φάσης κρίθηκε ως άμεση προτεραιότητα για την προστασία της ακτογραμμής.

ΤΕΧΝΙΚΗ «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ»

Η παρέμβαση χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνική δυσκολία και περιλαμβάνει:

-Κατασκευή 11 τεχνητών υφάλων για την αναπλήρωση και προστασία της ακτής

-Δημιουργία πασσαλότοιχου από σκυρόδεμα

-Λιθορριπές για τη θωράκιση του παραλιακού μετώπου

-Εκσυγχρονισμό της οδοποιίας, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική συνύπαρξη πεζών, ποδηλατών και οχημάτων

Η ζώνη παρέμβασης καλύπτει τις οδούς Ποσειδώνος και Ελευθερίας, συνδέοντας το «Πόρτο Ρίο» με τα «Περιβολάκια», με στόχο μια ανθεκτική και αισθητικά αναβαθμισμένη παραλιακή διαδρομή.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Τρίτη εβδομάδα Μαρτίου 2026: Εναρξη των λιμενικών έργων εντός θαλάσσης (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).

Μάιος 2026: Ολοκλήρωση τσιμεντοπασσάλων και οδοστρωσίας στην πλευρά του Ρίου, με αντίστοιχες εργασίες να ακολουθούν στον Άγιο Βασίλειο.

Τέλη 2026: Ολοκλήρωση βασικών έργων οδοποιίας.

Αρχές 2027: Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους παράδοσης, με την προϋπόθεση εξασφάλισης χρηματοδότησης για τη Β΄ φάση.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Παρά τη θετική πορεία των εργασιών, δεν λείπουν οι επισημάνσεις από μερίδα κατοίκων. Οπως τονίζουν, η υλοποιούμενη παρέμβαση καλύπτει σήμερα 2,5 χιλιόμετρα, έναντι των 4,3 χιλιομέτρων που είχαν παρουσιαστεί στον αρχικό σχεδιασμό, γεγονός που δημιουργεί εύλογο προβληματισμό για την πλήρη ανάπτυξη του έργου.

Κάτοικοι επισημαίνουν ότι η απόκλιση μεταξύ της αρχικής παρουσίασης και του συμβασιοποιημένου αντικειμένου γεννά ερωτήματα ως προς το χρονοδιάγραμμα και τη διασφάλιση της Β΄ φάσης, ενώ εκφράζεται και η ανάγκη η παρέμβαση να διατηρήσει τον ενιαίο και ολιστικό της χαρακτήρα, χωρίς περιορισμούς που θα αλλοίωναν τη συνολική τεχνική και λειτουργική της φιλοσοφία.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν ότι το έργο μπορεί να άργησε να ξεκινήσει, ωστόσο θεωρούν πως η έναρξή του αποτελεί καθοριστικό βήμα. Η κοινή προσδοκία είναι πως, με την ολοκλήρωσή του στο σύνολο των 4,3 χιλιομέτρων, θα προσφέρει μια οριστική, ανθεκτική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

