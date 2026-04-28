Ρόδος: Σοκάρουν οι νέες λεπτομέρειες για την απόπειρα να ρίξει μητέρα και παιδί σε γκρεμό – Τι έγινε μέσα στο αυτοκίνητο της 34χρονης

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το περιστατικό που εκτυλίχθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου στη Ρόδο, μέσα στο αυτοκίνητο μιας 34χρονης γυναίκας, τη στιγμή που μαζί της βρισκόταν και το 3,5 ετών παιδί της. Η υπόθεση, που ερευνάται πλέον από τις αρμόδιες αρχές, φέρνει στο προσκήνιο μια αλληλουχία κινήσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, παραπέμπουν σε απόπειρα πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου.

Η 34χρονη είχε μεταβεί στο σπίτι της μητέρας του 45χρονου εν διαστάσει συζύγου της, προκειμένου να παραλάβει το παιδί τους. Όπως προκύπτει, ο άνδρας ζήτησε να επιβιβαστεί και ο ίδιος στο αυτοκίνητο. Η γυναίκα δέχθηκε, με το παιδί να κάθεται στο πίσω κάθισμα, και το όχημα ξεκίνησε τη διαδρομή του.

Η επίθεση μέσα στο αυτοκίνητο

Κατά τη διάρκεια της πορείας, και ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν στην οδό Ακροπόλεως, ο 45χρονος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού φέρεται να άρπαξε ξαφνικά το τιμόνι και να προσπάθησε να κατευθύνει το όχημα προς την πλευρά γκρεμού. Η οδηγός αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να επαναφέρει την πορεία του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στον καθρέφτη διερχόμενου οχήματος από το αντίθετο ρεύμα.

Το επεισόδιο, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 45χρονος επιχείρησε και δεύτερη φορά να παρέμβει βίαια στον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτή τη φορά σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού και έβαλε το πόδι του στα πεντάλ, επιχειρώντας να πατήσει το γκάζι ώστε να εκτραπεί το όχημα προς τον γκρεμό.

Το start-stop και η αποτροπή της τραγωδίας

Η δεύτερη αυτή κίνηση δεν ολοκληρώθηκε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκείνη τη στιγμή ενεργοποιήθηκε το σύστημα start-stop του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να σβήσει ο κινητήρας και να μην επιτευχθεί η επιτάχυνση που φέρεται να επιδίωκε ο 45χρονος. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως απέτρεψε μια ακόμη πιο δραματική κατάληξη.

Επέστρεψε μόνος του και έπεσε σε χαράδρα

Μετά την αποβίβασή του από το όχημα της 34χρονης, ο 45χρονος φέρεται να επέστρεψε αργότερα στο ίδιο σημείο οδηγώντας δικό του αυτοκίνητο. Εκεί, κάτω από συνθήκες που επίσης εξετάζονται, το όχημά του βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χαράδρα περίπου 60 μέτρων.

Ο άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι είχε αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα με πολυεργαλείο.

Η νοσηλεία και οι κατηγορίες

Από τότε νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, με τις αρχές να ερευνούν κάθε πτυχή όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη βαριά διάσταση που μπορούν να λάβουν υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαίτερα όταν στο επίκεντρό τους βρίσκεται και ένα ανήλικο παιδί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



