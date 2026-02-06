Σεισμική δόνηση τα ξημερώματα νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 03:34 με εστιακό βάθος 27,5 χλμ.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 03:34 και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 52 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 27,5 χιλιόμετρα.
Η σεισμική δραστηριότητα εκδηλώθηκε στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ των Αντικυθήρων και της δυτικής Κρήτης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή υποδομές, ούτε τραυματισμοί πολιτών.
