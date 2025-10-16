Σύλληψη – σοκ για τον Βιλντόζα και τη σύζυγό του: Επίθεση σε διασώστες στη Μπολόνια

Σε μπελάδες μπήκε ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του, Μιλίτσα Τάσιτς, καθώς συνελήφθησαν στην Μπολόνια ύστερα από επεισόδιο με πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο φέρεται να δέχθηκε επίθεση από το ζευγάρι.

Σύμφωνα με το ιταλικό “iL Resto del Carlino”, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, κοντά στο γήπεδο της Βίρτους Μπολόνια. Το ασθενοφόρο είχε ακινητοποιηθεί για να ανταποκριθεί σε επείγουσα κλήση, προκαλώντας τη δυσφορία του Αργεντινού μπασκετμπολίστα, ο οποίος άρχισε να κορνάρει και να “παίζει φώτα” στο όχημα, φωνάζοντας στο πλήρωμα.

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Ο Βιλντόζα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επανασυνάντησε το ασθενοφόρο λίγα λεπτά αργότερα και επιχείρησε να το εμποδίσει, πατώντας απότομα φρένο και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όταν το πλήρωμα αποβιβάστηκε για να ζητήσει εξηγήσεις, ο παίκτης φέρεται να άρπαξε έναν διασώστη από τον λαιμό, ενώ η Τάσιτς τράβηξε τα μαλλιά μιας διασώστριας.

Στο σημείο βρισκόταν περιπολικό, με τους αστυνομικούς να επεμβαίνουν άμεσα και να συλλαμβάνουν το ζευγάρι, το οποίο πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.

Ο Βιλντόζα, που πρόσφατα σημείωσε 8 πόντους και 3 ασίστ στη νίκη της Βίρτους επί της Μονακό (77–73), φαίνεται πως αντικατέστησε το πάθος του παρκέ με μια έκρηξη εκτός ορίων — και αυτή τη φορά, το σκορ δεν ήταν υπέρ του.

