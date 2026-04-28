Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη

Αμετανόητος εμφανίστηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης ένας 35χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος για διάστημα τεσσάρων ετών παρενοχλούσε συστηματικά μια 26χρονη γυναίκα, μετατρέποντας –όπως περιγράφηκε– την καθημερινότητά της σε εφιάλτη.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκαν δεκάδες στοιχεία για τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου, μεταξύ των οποίων 89 σελίδες με εκατοντάδες μηνύματα που είχε αποστείλει προς τη νεαρή γυναίκα.

«Βομβαρδισμός» μηνυμάτων και συνεχής παρακολούθηση

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 35χρονος ξεκίνησε να επικοινωνεί με την 26χρονη το 2022 μέσω Instagram. Παρά την ξεκάθαρη απόρριψη, συνέχισε να της στέλνει μηνύματα, ζητώντας της να τον «ξεμπλοκάρει» και εκφράζοντας την επιθυμία να τη παντρευτεί.

Η παρενόχληση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον ψηφιακό χώρο. Ο κατηγορούμενος εντόπισε τον χώρο εργασίας της, το γυμναστήριο που επισκεπτόταν, ακόμη και την οικία της, όπου εμφανιζόταν συστηματικά, περιμένοντας να τη συναντήσει.

Όπως κατέθεσε η ίδια στο δικαστήριο, είχε φτάσει στο σημείο να φοβάται να κοιμηθεί τα βράδια, καθώς ο 35χρονος εμφανιζόταν απροειδοποίητα, ακόμη και με λουλούδια, επιμένοντας να της μιλήσει.

«Μετακόμισε για να είναι κοντά της»

Η εμμονική συμπεριφορά του κατηγορουμένου κορυφώθηκε όταν αποφάσισε να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στην 26χρονη.

Μάρτυρας στη δίκη, ο εργοδότης της παθούσας, περιέγραψε πως αρχικά ο 35χρονος εμφανίστηκε ως πελάτης στο κατάστημα οπτικών όπου εργαζόταν η γυναίκα, όμως στη συνέχεια άρχισε να επισκέπτεται συστηματικά τον χώρο, παρά τις συστάσεις να αποχωρήσει.

«Του είπα να σταματήσει να έρχεται. Έλεγε ότι την αγαπούσε και ζητούσε συγγνώμη. Σε κάθε απόρριψη η συμπεριφορά του γινόταν πιο έντονη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αμετανόητος στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος δεν αναγνώρισε την σοβαρότητα των πράξεών του, υποστηρίζοντας ότι «δεν έκανε κάτι κακό» και ότι απλώς «επέμενε λίγο παραπάνω».

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν συμμορφώθηκε με τις συστάσεις της Ελληνική Αστυνομία, όταν η 26χρονη είχε απευθυνθεί στις αρχές.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο έκρινε τον 35χρονο ένοχο για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης (stalking) και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Ωστόσο, η ποινή ανεστάλη για τρία χρόνια, με βασικό όρο να μην προσεγγίζει και να μην επικοινωνεί με την παθούσα.

Ένα φαινόμενο με σοβαρές συνέπειες

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σοβαρότητα του stalking, μιας μορφής παρενόχλησης που μπορεί να έχει βαριές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τα θύματα.

Η έγκαιρη καταγγελία και η παρέμβαση των αρχών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την προστασία των θυμάτων και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

