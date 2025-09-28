Αλ. Χαρίτσης: «Οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών μέσα στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού»

Βαριές κατηγορίες από τη Νέα Αριστερά με αφορμή το δημοσίευμα του Documento για το ρόλο στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αλ. Χαρίτσης: «Οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών μέσα στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού»
28 Σεπ. 2025 17:21
Pelop News

«Οι αποκαλύψεις του σημερινού Documento δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «Ο «συντονιστής καθημερινότητας» του πρωθυπουργού συνομιλεί καταγεγραμμένα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για «ανθρώπους μας» και για «έξι χιλιάρικα». Η εικόνα αυτή καταρρίπτει για ακόμη μία φορά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν έχει καμία εμπλοκή».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει: «Πλέον ξέρουμε με βεβαιότητα ότι είχε στηθεί και παραμένει μέχρι σήμερα ένας οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών και πληρωμών μέσα στο ίδιο το γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού. Το υποτιθέμενο «επιτελικό κράτος» αποδεικνύεται το κράτος των 6.000 ευρώ – ένα αναχρονιστικό και παλαιοκομματικό δίκτυο ημετέρων, συναλλαγών και εξυπηρετήσεων που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συγκάλυψη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η πολιτική και προσωπική ευθύνη του πρωθυπουργού είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Η χώρα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που στήνει μηχανισμούς μέσα στο Μαξίμου για να εξυπηρετεί «δικούς του ανθρώπους». Χρειάζεται διαφάνεια, λογοδοσία και μια κυβέρνηση που υπηρετεί την κοινωνία – όχι τα ρουσφέτια και τη διαπλοκή».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Ακρίβεια χωρίς φρένο: Γιατί οι τιμές δεν πέφτουν;
17:59 Ν. Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το περιβάλλον τον πρωθυπουργού γνώριζε τα πάντα…
17:57 Η Θύελλα «κόλλησε» στην ισοπαλία με τον Πανθουριακό
17:48 Σ. Φάμελλος για «νέες αποκαλύψεις» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε
17:44 Ινδία: Σοκαριστική δολοφονία 5χρονου, 25χρονος το αποκεφάλισε μπροστά στη μάνα του – Λιντσαρίστηκε ο δράστης από κατοίκους
17:40 Ποιο ελληνικό «χωριό» μπήκε στο top 50 του Forbes με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο
17:30 Πάτρα: Η ακρίβεια διώχνει τους φοιτητές
17:26 Κέρκυρα: Επιτυχής διάσωση δύο Σκωτσέζων τουριστών από χαράδρα
17:21 Αλ. Χαρίτσης: «Οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών μέσα στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού»
17:14 Στ. Κασσελάκης: «Επιβεβαιώνεται η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης στο Μέγαρο Μαξίμου»!
17:13 Καιρός: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε η περισσότερη βροχή
17:07 Τότε θα γίνει το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος
17:04 Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι για τον πόλεμο-Γιατί τον κατηγορεί
16:54 Δοκιμές στο φιλικό γυναικών ανάμεσα σε ΝΟΠ και ΝΕΠ
16:42 ΚΟΚ: Οδηγείς κι έχεις σακούλες με ψώνια στο πίσω κάθισμα; Πρόστιμο
16:31 Ανοιξε πυρ ο Καλλιάνος κατά μετεωρολόγων για την «τρομοκρατική πρόβλεψη» για πολύ ακραίο καιρό
16:24 Τ-shirt για όλα τα γούστα στον Ημιμαραθωνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:12 Νέα Υόρκη: Περιέγραψε live πώς στραγγάλισε τους γονείς του πριν 8 χρόνια για να τους…ανακουφίσει!
16:05 Η Ελλάδα θα απαγορέψει τα social media σε ανήλικους κάτω των 15
15:56 «Ψηφιακά υδρόμετρα»: Αρωμα σκανδάλου 300 εκατ. ευρώ από τους Δήμους ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ