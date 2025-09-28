Αλ. Χαρίτσης: «Οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών μέσα στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού»

«Οι αποκαλύψεις του σημερινού Documento δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «Ο «συντονιστής καθημερινότητας» του πρωθυπουργού συνομιλεί καταγεγραμμένα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για «ανθρώπους μας» και για «έξι χιλιάρικα». Η εικόνα αυτή καταρρίπτει για ακόμη μία φορά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν έχει καμία εμπλοκή».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει: «Πλέον ξέρουμε με βεβαιότητα ότι είχε στηθεί και παραμένει μέχρι σήμερα ένας οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών και πληρωμών μέσα στο ίδιο το γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού. Το υποτιθέμενο «επιτελικό κράτος» αποδεικνύεται το κράτος των 6.000 ευρώ – ένα αναχρονιστικό και παλαιοκομματικό δίκτυο ημετέρων, συναλλαγών και εξυπηρετήσεων που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συγκάλυψη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η πολιτική και προσωπική ευθύνη του πρωθυπουργού είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Η χώρα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που στήνει μηχανισμούς μέσα στο Μαξίμου για να εξυπηρετεί «δικούς του ανθρώπους». Χρειάζεται διαφάνεια, λογοδοσία και μια κυβέρνηση που υπηρετεί την κοινωνία – όχι τα ρουσφέτια και τη διαπλοκή».

