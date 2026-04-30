Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για συνταξιούχους

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το ειδικό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να αναμένεται να ανοίξει την προσεχή Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ψηφιακά μέσω του gov.gr ή της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Το πρόγραμμα αφορά συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). Μαζί με τους κύριους δικαιούχους, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ως ωφελούμενοι:

Τέκνα από 5 έως 18 ετών (με ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους την 01.01.2026).

Ενήλικα τέκνα με αναπηρία 67% και άνω.

Σύζυγοι , εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

Συνοδοί ατόμων με αναπηρία (ποσοστό 67% και άνω), όπου απαιτείται σχετική βεβαίωση.

Διάρκεια και παροχές διαμονής

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 13 μηνών (Μάιος 2026 – Ιούνιος 2027). Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα της επιλογής τους, με την ιδιωτική συμμετοχή να κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά βραδιά, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και την παροχή πρωινού.

Προορισμοί με μηδενική συμμετοχή και επιπλέον διανυκτερεύσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πληγείσες περιοχές και νησιά του Αιγαίου, όπου η διαμονή είναι εντελώς δωρεάν και η διάρκεια επεκτείνεται:

Έως 10 διανυκτερεύσεις: Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος. Έως 12 διανυκτερεύσεις: Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Έβρος.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με συμμετοχή του δικαιούχου στο 25%, ενώ για τα Άτομα με Αναπηρία άνω του 50%, η μετακίνηση με πλοίο είναι δωρεάν.

