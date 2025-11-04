«Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική

Εξαιρετική είναι η εκκίνηση για τις ομάδες βόλεϊ της Παναχαϊκής και του Ερυθρού Αστέρα οι οποίοι νίκησαν Στρατηλάτη και Ολυμπιάδα, αντίστοιχα, για την 3η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και αμφότερε παραμένουν μόνοι τους στην 1η θέση της βαθμολογίας, με τον Περσέα να χάνει ένα βαθμό και να υποχωρεί στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Το 3Χ3 έκαναν και τα Αστερία Αχαΐας που επικράτησαν με 3-0 της ΕΑΠ και παραμένουν ψηλά στη βαθμολογία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παναχαϊκή-Στρατηλάτης 3-0

Περσέας-Απόλλων 3-2

Διων-Σπαρτιακός 3-0

Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιάδα 3-1

Παμβοχαϊκός-Αίολος Αγυιάς 0-3

Αστέρια Αχαΐας-ΕΑΠ 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜ. ΣΕΤ Β.

Παναχαϊκή 9-0 9

Ερυθρός Αστέρας 9-3 9

Περσέας 9-3 8

Αστέρια Αχαΐας 9-2 8

———————————–

Παμβοχαϊκός 8-5 8

Αίολος Αγυιάς 8-6 6

Ολυμπιάδα 5-6 3

Απόλλων Πατρών 4-9 2

ΕΑΠ 2-9 1

Διων Κυπαρισσίας 1-9 0

Στρατηλάτης 1-9 0

Σπαρτιατικός 0-9 0

