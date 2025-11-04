«Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική

«Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική
04 Νοέ. 2025 12:53
Pelop News

Εξαιρετική είναι η εκκίνηση για τις ομάδες βόλεϊ της Παναχαϊκής και του Ερυθρού Αστέρα οι οποίοι νίκησαν  Στρατηλάτη και Ολυμπιάδα, αντίστοιχα, για την 3η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και αμφότερε παραμένουν μόνοι τους στην 1η θέση της βαθμολογίας, με τον Περσέα να χάνει ένα βαθμό και να υποχωρεί στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Το 3Χ3 έκαναν και τα Αστερία Αχαΐας που επικράτησαν με 3-0 της ΕΑΠ και παραμένουν ψηλά στη βαθμολογία.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παναχαϊκή-Στρατηλάτης   3-0

Περσέας-Απόλλων 3-2

Διων-Σπαρτιακός         3-0

Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιάδα 3-1

Παμβοχαϊκός-Αίολος Αγυιάς 0-3

Αστέρια Αχαΐας-ΕΑΠ 0-3

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜ.        ΣΕΤ  Β.

Παναχαϊκή    9-0  9

Ερυθρός Αστέρας        9-3  9

Περσέας    9-3   8

Αστέρια Αχαΐας  9-2    8

———————————–

Παμβοχαϊκός      8-5    8

Αίολος Αγυιάς    8-6    6

Ολυμπιάδα 5-6  3

Απόλλων Πατρών        4-9    2

ΕΑΠ 2-9               1

Διων Κυπαρισσίας 1-9          0

Στρατηλάτης 1-9          0

Σπαρτιατικός 0-9         0
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:14 Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση – Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει»
14:14 Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη
14:06 Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
14:02 Κλειστά έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια για λόγους ασφαλείας
14:00 Πάτρα: Κενά, συγχωνεύσεις και μάθημα σε προκάτ – Κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου
13:57 Η σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και η πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
13:57 Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό
13:47 «Φρούριο» ο Αλικιανός για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι της ΕΛΑΣ σε πλήρη δράση
13:43 Πέθανε ο Ντικ Τσέινι – Ο αμφιλεγόμενος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που σφράγισε μια εποχή
13:33 Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» – Προαναγγελία από τη Δόμνα Μιχαηλίδου
13:30 ΟΗΕ: Επείγουσες διαπραγματεύσεις για το Σουδάν – «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου»
13:27 Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο 2025–2026
13:23 Η Πάτρα τραγουδά για την ελπίδα: Φιλανθρωπική συναυλία στο Πανεπιστήμιο υπέρ των πυρόπληκτων της Αχαΐας
13:18 Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»
13:10 Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
13:08 Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου
13:00 Γρεβενά: Φύση και γαστρονομία, τι να δείτε
13:00 Αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα – Αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση
12:56 Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: «Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων – Λάθος ο χειρισμός»
12:53 «Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ