Ντοκουμέντα από τον Αγ. Παντελεήμονα με τον 48χρονο γεμάτο αίματα να ζητά βοήθεια μετά τη δολοφονία του 31χρονου

Στο κούτελό του έχει μονωτική ταινία ενώ τα χέρια του είναι λυτά καθώς μπόρεσε να σπάσει τα tie wrap με τα οποία ήταν δεμένος

11 Οκτ. 2025 10:21
Στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 48χρονος τραυματίας βγαίνει στον δρόμο, μπαίνει σε κοντινό σούπερ μάρκετ και ζητά βοήθεια από την ιδιοκτήτη του. Tα ντοκουμέντα είναι λίγα δευτερόλεπτα αφού ο άνδρας κατάφερε να βγει από το μοιραίο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου μέσα σε αυτό έγινε το στυγερό έγκλημα, με θύμα τον 31χρονο, ουκρανικής καταγωγής.

Φοινικούντα: Η αστυνομία στα ίχνη του δολοφόνου, που κρύβεται το σημείο «κλειδί»

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 48χρονος μετά το σοκαριστικό έγκλημα στην ήσυχη γειτονιά του Άγιου Παντελεήμονα, αρχίζει και τρέχει προς την επιχείρηση που βρίσκεται απέναντι από το σπίτι του ουρλιάζοντας σε σπαστά ελληνικά «καλέστε την αστυνομία». Ο άνδρας έχει βαθύ τραύμα στο κεφάλι και είναι γεμάτος με αίματα. Στο κούτελό του έχει μονωτική ταινία ενώ τα χέρια του είναι λυτά καθώς μπόρεσε να σπάσει τα tie wrap με τα οποία ήταν δεμένος.
Στις επόμενες φωτογραφίες φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει εν τέλει στην επιχείρηση και να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια από την ιδιοκτήτη ο οποίος κατάλαβε πως κάτι κακό έχει συμβεί και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι στο διαμέρισμα υπήρχαν στο σύνολο 3 άτομα, ο νεκρός και άλλοι 2 δεμένοι, εκ των οποίων ο ένας έφυγε πριν έρθει η αστυνομία.

Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα του θύματος η οποία φέρεται πως βρήκε τον τραυματία στον δρόμο και μαζί ανέβηκαν πάνω στο διαμέρισμα. Εκεί βρήκε το παιδί της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος. Στην εικόνα του νεκρού γιου της δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα.

Τα χέρια του 31χρονου ήταν επίσης δεμένα με tie wrap ενώ το κεφάλι του γεμάτο με τραύματα από τον άγριο ξυλοδαρμό.

Ο ιατροδικαστής υποστηρίζει ότι περίπου εκείνες τις ώρες υπέκυψε στα τραύματά του ο 31 χρόνος.

«4 άνδρες μπήκαν στο σπίτι και μας χτύπησαν»
Οι μόνες πληροφορίες για το σοκαριστικό έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα, έρχονται από την κατάθεση του τραυματία. Ο 48χρονος, μιλώντας στους αστυνομικούς είπε πως 4 άνδρες μπήκαν στο σπίτι τους, τους έδεσαν και ξεκίνησαν να τους χτυπούν αλύπητα. Από την άγρια επίθεση ο 31χρονος φίλος του έφυγε από τη ζωή.

Μετά από λίγη ώρα, ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και εξετάζεται αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν κλαπεί.

Από την πρώτη έρευνα των αρχών, δεν φάνηκαν σημάδια διάρρηξης του σπιτιού και έτσι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για τα κίνητρα του εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι 2 άνδρες να πιάστηκαν στα χέρια πριν τα μοιραία χτυπήματα.

