Περιστέρι: Συμπλοκή ανηλίκων με δύο 15χρονους τραυματίες – Εξαφανίστηκαν οι υπόλοιποι μετά το επεισόδιο

Άλλο ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα αντίστοιχων επεισοδίων, αυτή τη φορά στο Περιστέρι, όπου περίπου δέκα νεαρά άτομα ενεπλάκησαν σε συμπλοκή το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε σήμα για διαπληκτισμό στην οδό Αϊδινίου, στο Περιστέρι. Οι πρώτες πληροφορίες και οι μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ότι στην εμπλοκή συμμετείχαν κυρίως ανήλικοι, οι περισσότεροι περίπου 15 ετών.

Οι δύο 15χρονοι που τραυματίστηκαν δέχθηκαν πρόταση να μεταφερθούν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο αρνήθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τελικά μετέβησαν μόνοι τους για ιατρική φροντίδα ή αν αποχώρησαν χωρίς να εξεταστούν.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι μετά τη συμπλοκή οι υπόλοιποι νεαροί εξαφανίστηκαν από το σημείο και κινήθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει έως τώρα να εντοπίσει πρόσωπα που συμμετείχαν στο επεισόδιο και συνεχίζει τις αναζητήσεις, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει τι ακριβώς προηγήθηκε και ποιο ήταν το έναυσμα της σύγκρουσης.

Στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό λειτουργούν καταστήματα, γεγονός που έκανε το επεισόδιο ακόμη πιο ανησυχητικό για όσους βρέθηκαν κοντά. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καταστηματάρχες και εργαζόμενοι έδειξαν έντονα φοβισμένοι από όσα συνέβησαν και απέφυγαν να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα, στοιχείο που αποτυπώνει το κλίμα ανασφάλειας που άφησε πίσω της η συμπλοκή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τους ανήλικους που συμμετείχαν και να ρίξουν φως στα αίτια της συμπλοκής. Σε κάθε περίπτωση, το νέο αυτό επεισόδιο επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για τα ολοένα συχνότερα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σε κατοικημένες περιοχές, και μάλιστα σε ώρες όπου ο κόσμος βρίσκεται ακόμη έξω, δίπλα σε σπίτια και καταστήματα.

