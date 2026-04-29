Συμμορία ρήμαζε βίλες στα νότια προάστια: Χτύπαγαν σπίτια σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βούλα και Βάρκιζα

Μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε βάλει στο στόχαστρο πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, μετά την αποκάλυψη της δράσης της και τη σχηματισμένη δικογραφία σε βάρος των μελών της για σειρά βαριών αδικημάτων.

Η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από την άνοιξη του 2025, με βασικό πεδίο δράσης περιοχές όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα, η Βάρκιζα, η Βούλα και το Πέραμα. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της είχαν αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης και εκτέλεσης των διαρρήξεων, επιλέγοντας κατοικίες υψηλής αξίας με στόχο την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού οφέλους.

Πώς δρούσε η ομάδα

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι δράστες προσέγγιζαν τα σπίτια πεζή, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές, ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό και τη σύνδεσή τους με τις διαρρήξεις. Πριν χτυπήσουν, φρόντιζαν να επιβεβαιώνουν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν, και στη συνέχεια παραβίαζαν κυρίως μπαλκονόπορτες και παράθυρα για να μπουν στο εσωτερικό.

Από τις κατοικίες αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα, ηλεκτρονικές συσκευές και οτιδήποτε μπορούσε να μετατραπεί γρήγορα σε κέρδος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν εντόπιζαν χρηματοκιβώτια, δεν περιορίζονταν στο περιεχόμενό τους, αλλά τα αποσπούσαν ολόκληρα και τα έπαιρναν μαζί τους.

Η αστυνομική έρευνα δείχνει ότι δεν επρόκειτο για αποσπασματική δράση, αλλά για οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη εγκληματική δραστηριότητα, με σαφή στόχευση και επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Οι ρόλοι και το προφίλ των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένας 35χρονος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως αρχηγικό μέλος. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., είχε ενεργή συμμετοχή τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των διαρρήξεων, δίνοντας κατευθύνσεις στους συνεργούς του και επιβλέποντας τη δράση τους.

Δίπλα του φέρονται να κινούνταν δύο ακόμη μέλη, ηλικίας 29 και 52 ετών, με επιχειρησιακό ρόλο. Οι δύο άνδρες, ανάλογα με την περίπτωση, συμμετείχαν είτε στις ίδιες τις διαρρήξεις είτε σε υποστηρικτικούς ρόλους, λειτουργώντας ως παρατηρητές για την αποφυγή εντοπισμού από τις Αρχές ή τους περιοίκους.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι τα μέλη της ομάδας δεν είχαν εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα και φέρονται να εξασφάλιζαν τα προς το ζην από τα κέρδη των κλοπών. Παράλληλα, σύμφωνα με τα αστυνομικά στοιχεία, χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για να στέλνουν ποσά στο εξωτερικό, στοιχείο που ενίσχυσε και το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οκτώ υποθέσεις στο κάδρο της έρευνας

Μέχρι τώρα, η αστυνομία έχει συνδέσει τα μέλη της ομάδας με οκτώ περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών κλοπής. Το εύρος της δράσης τους, αλλά και η επιλογή των περιοχών, αποτυπώνουν μια συμμορία που κινούνταν μεθοδικά σε περιοχές με κατοικίες υψηλής αξίας, αναζητώντας στόχους με μεγάλη λεία.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν ήταν άγνωστοι στις αρχές. Ο 35χρονος και ο 52χρονος είναι ήδη κρατούμενοι σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλες υποθέσεις, ενώ και οι δύο, όπως και ο 29χρονος, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι δικαστικές εξελίξεις

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση πήρε τον δρόμο του ανακριτή. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, αποφασίστηκε η εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, ενώ για τον 29χρονο, ο οποίος αναζητείται, εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Για τον 52χρονο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, στο πλαίσιο της ποινικής μεταχείρισης που ακολουθεί την εξέλιξη της ανάκρισης.

Η υπόθεση αναδεικνύει ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένες ομάδες επιλέγουν κατοικίες υψηλής αξίας, κινούνται με σχέδιο και επιχειρούν να αποκρύψουν τα ίχνη τους, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να αποτυπώσουν πλήρως το εύρος της δράσης τους και τις διασυνδέσεις τους.

