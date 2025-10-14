Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου αγοριού από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Αλγκάμπι Μπασίμ, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30, από τη δομή όπου φιλοξενούνταν.

Η οργάνωση ενημερώθηκε για το περιστατικό την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Ο 15χρονος έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης, με καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον ανήλικο μπορεί να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο 116000, την Άμεση Δράση (100) ή με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

