Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ

Συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας.

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
14 Οκτ. 2025 19:55
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου αγοριού από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Αλγκάμπι Μπασίμ, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30, από τη δομή όπου φιλοξενούνταν.

Η οργάνωση ενημερώθηκε για το περιστατικό την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Ο 15χρονος έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης, με καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον ανήλικο μπορεί να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο 116000, την Άμεση Δράση (100) ή με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:13 «Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» στο Πολύεδρο με την Άννα Δενδρινού
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
19:40 ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
19:34 Φονικό στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου, καθοριστική η κατάθεσή του για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τι υποστηρίζουν οι δύο ύποπτοι
19:25 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ελευθέριος Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής
19:16 Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση ξηλώνει βήμα-βήμα την προστασία της εργασίας»
19:14 Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ
19:10 Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες
19:07 Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
19:07 ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% έως και το 2026 για την ελληνική οικονομία
19:00 Έρευνα DATA Consultants: Οι δημότες έστειλαν το μήνυμα – Πως σχολιάζουν οι Δήμοι Πάτρας και Αιγιάλειας
18:54 Αγγελόπουλος: «Οι στόχοι της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα είναι πρωταγωνιστικοί»
18:48 Αντώνης Κουνάβης: Επιτομή της φασιστικής αντίληψης η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
18:47 Μαδαγασκάρη: Πραξικόπημα από τον στρατό, ανέλαβε την εξουσία
18:45 Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα
18:40 Η Ανιστον δεν θέλει να υιοθετήσει παιδί, δείτε για ποιο λόγο
18:38 Βρήκε προπονητή η Αχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ