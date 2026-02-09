Μπέργκεν: Η «πύλη» για τα Φιόρδ

Η σημερινή μας επιλογή είναι μια πόλη της Νορβηγίας, η οποία θεωρείται από τις πιο όμορφες στην Ευρώπη.

Για πολλούς είναι από τα ομορφότερα μπαλκόνια και ένα από τα επτά βουνά που περιτριγυρίζουν τούτη την πόλη-κούκλα της Νορβηγίας. Στη δυτική ακτή της Νορβηγίας υπάρχει μια πόλη γνωστή και με το προσωνύμιο «η πύλη για τα φιόρδ» ή «η πόλη των επτά βουνών». Λέγεται Bergen και θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει υπογράψει ένα άτυπο συμβόλαιο με τις σταγόνες: πάνω από διακόσιες βροχερές μέρες τον χρόνο.

Η προκυμαία της Bryggen, με τα χρωματιστά ξύλινα σπίτια των Χανσεατών, λάμπει κυριολεκτικά όταν μουσκεύει. Το φως αντανακλάται στα σανίδια και οι άνθρωποι λαχταρούν να σφίξουν στις χούφτες τους μια κούπα καυτό καφέ και ένα svele – το νορβηγικό γλυκάκι που θυμίζει τηγανίτα και σερβίρεται με sour cream και μαρμελάδα. Η βροχή στο Bergen αποτελεί το τέλειο άλλοθι για τον επισκέπτη να χωθεί με τις ώρες σε μουσεία και γκαλερί ή, εναλλακτικά, να πάει στην αγορά για μια αχνιστή ψαρόσουπα – με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, φυσικά, αφού στη Νορβηγία βρισκόμαστε.

Παλιά εμπορικά κτίρια, που χρησιμοποιούνταν από τα μεσαιωνικά κιόλας χρόνια ως αποθήκες για εμπορεύματα που φορτώνονταν ή ξεφορτώνονταν στις αποβάθρες, ανακατασκευασμένα και παρατεταγμένα θαρρείς σαν σκηνικό. Κτίσματα χανσεατικά, που τώρα στεγάζουν εστιατόρια, μπαράκια, μουσεία. Κάηκαν πολλές φορές ανά τους αιώνες, όπως εξάλλου και μεγάλα τμήματα της ξυλόχτιστης πόλης. Η τελευταία μεγάλη πυρκαγιά ήταν το 1955, όποτε και ξεκίνησε η νεότερη αναδόμησή τους για να συντηρηθούν στη μορφή που έχουν σήμερα, στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου εκσυγχρονισμού του Μπέργκεν. Εχει τη σημασία της η βόλτα σε τούτη τη γειτονιά, που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, κι ας πρόκειται για το πιο τουριστικό σημείο της πόλης.

Αριστερά, η παράκτια λεωφόρος Strandkaien, πίσω από την οποία χαρτογραφείται το εμπορικό κέντρο του Μπέργκεν, με όλα τα διεθνή και εγχώρια καταστήματα και τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοχεία. Κι όμως, τίποτα εδώ δεν θυμίζει τσιμεντούπολη. Δεν είναι απλώς τα κτίρια που είναι ως επί το πλείστον χαμηλά και απλωμένα, είναι και τα κομμάτια φύσης που διακόπτουν αναζωογονητικά την αστική βόλτα.

