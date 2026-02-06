Υπόθεση κατασκοπείας με «άρωμα» Κίνας: Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος – Τα νέα στοιχεία για τη δράση και το δίκτυο επαφών

Νεότερα δεδομένα προκύπτουν για την υπόθεση του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών. Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της δραστηριότητάς του, τις διεθνείς διασυνδέσεις και τον πιθανό αντίκτυπο στην εθνική και συμμαχική ασφάλεια.

Υπόθεση κατασκοπείας με «άρωμα» Κίνας: Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος – Τα νέα στοιχεία για τη δράση και το δίκτυο επαφών
06 Φεβ. 2026 11:12
Pelop News

Στο Αεροδικείο Αθηνών οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των πληροφοριών που φέρεται να διακινήθηκαν και τυχόν διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα.

Ο αξιωματικός, με πολυετή εμπειρία στον τομέα τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών συστημάτων και πληροφορικής, υπηρετούσε σε κρίσιμες θέσεις και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα δεδομένα που σχετίζονται τόσο με την ελληνική άμυνα όσο και με νατοϊκές δομές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές τον συνέλαβαν λίγο πριν αποστείλει νέο πακέτο ευαίσθητων πληροφοριών.

Η έρευνα της ΕΥΠ και η σύλληψη

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται πριν από περίπου τέσσερις μήνες, όταν ξένη μυστική υπηρεσία ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για πιθανή διαρροή δεδομένων από Έλληνα αξιωματικό προς πρόσωπα κινεζικών συμφερόντων. Ακολούθησε διακριτική παρακολούθηση σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, η οποία οδήγησε τελικά στη σύλληψη του σμήναρχου εντός στρατιωτικού χώρου, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Κατά πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι διαβίβαζε στοιχεία σχετικά με επιχειρησιακά σχέδια, κινήσεις μέσων και προσωπικού, αλλά και συχνότητες επικοινωνιών, ορισμένες μάλιστα σε πραγματικό χρόνο. Οι αρχές εξετάζουν επίσης ενδεχόμενες επαφές ή στρατολόγηση άλλων στελεχών.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούσε

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ηλεκτρονική συσκευή με ειδικό λογισμικό, μέσω της οποίας φέρεται να φωτογράφιζε και να αποστέλλει απόρρητα έγγραφα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο σύστημα άφηνε ψηφιακά ίχνη —μεταξύ άλλων μέσω κωδικών QR— γεγονός που συνέβαλε στον εντοπισμό της δραστηριότητάς του.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον τόσο το περιεχόμενο των πληροφοριών όσο και τον τρόπο πρόσβασης, καθώς η τεχνογνωσία ενός στελέχους με τέτοιο υπόβαθρο θεωρείται κρίσιμη για την κατανόηση πιθανών κενών ασφαλείας.

Το προφίλ και η σημασία της υπόθεσης

Ο σμήναρχος είχε διατελέσει διοικητής μονάδας στο Καβούρι και στη συνέχεια υπηρετούσε σε θέση που συνδεόταν με νατοϊκά συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών. Φέρεται να διαθέτει εξειδίκευση σε ραντάρ, ηλεκτρονικό πόλεμο, συστήματα επιτήρησης, τηλεπικοινωνίες και διαχείριση πληροφοριακών δικτύων, ενώ αναφέρεται και ως αξιολογητής συστημάτων επικοινωνιών της Συμμαχίας.

Η πιθανή διαρροή δεδομένων τέτοιου επιπέδου, εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως, εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο εθνικά ζητήματα άμυνας αλλά και ευρύτερες συμμαχικές ισορροπίες, καθώς αφορά τεχνολογικές υποδομές και ροές πληροφορίας που υπερβαίνουν το στενά ελληνικό πλαίσιο.

Διεθνείς προεκτάσεις και επόμενα βήματα

Οι αρχές εξετάζουν πιθανές διεθνείς διασυνδέσεις της υπόθεσης, ιδίως υπό το φως αντίστοιχων συλλήψεων στο εξωτερικό για δραστηριότητες που αποδίδονται σε δίκτυα κινεζικών συμφερόντων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επαφές, ταξίδια και ψηφιακές επικοινωνίες του κατηγορουμένου.

Η διαδικασία συνεχίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα διερευνώνται ζητήματα ασφαλείας και προστασίας πληροφοριών, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν κενά στο σύστημα ελέγχου ή αν η υπόθεση αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

