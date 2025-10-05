Δολοφονία Λυγγερίδη: Αποφυλακίστηκε βασικός κατηγορούμενος λόγω προθεσμίας

Ακριβώς ένα μήνα πριν από τη δίκη για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είναι πίσω από τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, αποφυλακίστηκε ο πρώτος από τους βασικούς κατηγορούμενους, λόγω συμπλήρωσης 18μηνου.

Το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τους υπόλοιπους 20 κατηγορούμενους, που βρίσκονται προφυλακισμένοι, καθώς διαδοχικά αποφυλακίζονται όλοι, με τη σειρά που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε Α.Τ.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απαγόρευσε επίσης στον κατηγορούμενο να πηγαίνει στο γήπεδο και να έχει επαφή με αθλητικούς συνδέσμους.

Στη δίκη για την υπόθεση Λυγγερίδη, μεταξύ άλλων είναι κατηγορούμενοι και πέντε ηγετικά στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το δικαστήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 5 Νοεμβρίου στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού.

