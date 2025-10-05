Δολοφονία Λυγγερίδη: Αποφυλακίστηκε βασικός κατηγορούμενος λόγω προθεσμίας

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε Α.Τ.

 

05 Οκτ. 2025 16:43
Pelop News

Ακριβώς ένα μήνα πριν από τη δίκη για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είναι πίσω από τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, αποφυλακίστηκε ο πρώτος από τους βασικούς κατηγορούμενους, λόγω συμπλήρωσης 18μηνου.

Το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τους υπόλοιπους 20 κατηγορούμενους, που βρίσκονται προφυλακισμένοι, καθώς διαδοχικά αποφυλακίζονται όλοι, με τη σειρά που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απαγόρευσε επίσης στον κατηγορούμενο να πηγαίνει στο γήπεδο και να έχει επαφή με αθλητικούς συνδέσμους.

Στη δίκη για την υπόθεση Λυγγερίδη, μεταξύ άλλων είναι κατηγορούμενοι και πέντε ηγετικά στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το δικαστήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 5 Νοεμβρίου στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού.
